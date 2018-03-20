獨家／華視總經理莊豐嘉開鍘！調查上億高退佣案 業務部經理暫停職

華視總經理莊豐嘉。（林淑娟攝）

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華視董事會8日通過委任原新聞部經理莊豐嘉為新任總經理，莊豐嘉上任不到2周，20日展開上任後的第一個改革大動作，針對監察院及文化部都要求華視主動調查華視上億元廣告高退佣金案，莊豐嘉上午11點30分在公司法務陪同下，無預警查扣業務部經理巴正坤的電腦文件、並暫時將他停職一個月接受調查。此外，為使調查結果客觀中立，莊豐嘉也請來曾在民視擔任過業務部經理的陳璽文擔任顧問，負責調查此案。

莊豐嘉受訪時表示，陳璽文是業界資深的業務專家，了解業界規則，此案必須請來公正第三方調查才具公信力，如果是由業務部主管自己調查，對外還是很難取得信服。對於有人質疑陳璽文擔任過民視業務部經理，為免這背景又被放大做文章，莊豐嘉解釋，那已經是十多年前的事了，陳璽文也待過中天及東森，擔任過一級主管，且現在的民視董事長郭倍宏根本不認識他，會邀請他擔任顧問，純粹因為他是業界資深的業務專家，是公正客觀的第三方。

至於業務部經理巴正坤暫時被停職，莊豐嘉解釋，暫時調離職務並非預設巴經理有問題，只要調查後確認沒有問題就會還當事人清白，屆時再做適當職務調整。且他進行這調查動作前，已經徵求董事會三人小組施振榮、顏漏有及邱再興三位董事及董事長陳郁秀同意。莊豐嘉表示：「我上任至今不到兩周，中間又卡到4天連假，這件事必須加快時間處理完，華視才能往前走！」

(中時)

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