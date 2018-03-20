香草航空增開台北-福岡航線 便利商店可現金付款

2018年03月20日 14:57 工商 張佩芬

右起山室美緒子與玉山銀行、NTT DATA代表為新服務揭幕。(張佩芬攝)

香草航空本月25日將增開台北-福岡新航線，成為該公司第五條台日航線，並自今日起提供多元便利的超商付款，今後可於7-11及全家便利商店以現金付款，對於熱愛旅遊的學生、以及在台的外籍人士可說是簡單又便利。玉山銀行則搭配同步推出「日本玉山跨境e指購」。

香草自2013年起開設第—條從台灣出發的國際航線台北-東京成田，目前每日提供4個來回航班，另還有高雄-東京成田、台北-大阪、台北-沖繩航線，每日共5條航線、8個航班從台灣出發至日本。

香草航空副社長山室美緒子為大家說明香草航空對台灣市場的展望及福岡新航線計畫，也希望透過多元便利的付款方式，滿足不同的付款需求並促進更多的台日觀光交流

玉山銀行則是與日本NTT DATA啟動行銷跨境合作，「日本玉山跨境e指購」服務，第一家上線商戶即為香草航空，除了上網購票、購物，也可做一般消費。

旅客只要按照官網步驟操作，就能選擇透過台灣玉山銀行的平台，再到便利商店使用現金付款的服務。在指定的期間內前往7-ELEVEN或全家便利商店機台，輸入代碼繳費前往櫃台使用現金付款，大大地提升交易的便利性。

全日空ANA本月16日剛突宣布，旗下兩間廉價航空品牌「香草航空」及「樂桃航空」將在2020年前合併，由這兩間廉航在日本分別排名第2及第3，整併後預料將名列第一。

全日空旗下100％持股的香草航空將併入全日空持股60％的樂桃航空，目前暫訂公司名保留樂桃航空。全日空在合併記者會表示，兩航在2018至2022年將以營業額200億日圓為目標，並將發展飛行時間約7、8小時的中程航線。

樂桃航空是2012年3月開航，目前經營有15條國內航線及14條國際航線，香草航空2013年年底開航，經營有國內及國際航線各7條，兩家航空共持有34架A320客機，員工人數共1,579人。香草航空與樂桃航空未來將進行兩家航空公司的硬體設備、人員及管理上的全面整合，以提升整體效率。

(工商)