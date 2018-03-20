中華大學校慶系列活動 新住民公益同樂

2018年03月20日 14:58 中時 陳育賢

中華大學為歡慶28周年校慶，推廣教育處與新竹市新住民家庭服務中心共同合辦「愛心滿校園─新住民親子公益野餐音樂同樂會」。（陳育賢攝）

中華大學為歡慶28周年校慶，推廣教育處與新竹市新住民家庭服務中心共同合辦「愛心滿校園─新住民親子公益野餐音樂同樂會」。（陳育賢攝）

中華大學為歡慶28周年校慶，近日舉辦一連串校慶系列活動，其中，推廣教育處與新竹市新住民家庭服務中心共同合辦「愛心滿校園─新住民親子公益野餐音樂同樂會」，讓新竹地區在地的新住民與新住民子女能夠更加紮根在地，融入這裡的大家庭。

中華大學推廣教育處指出，此次活動由產學合作聯盟企業的錸德科技公司、國際扶輪3501地區─新竹中央扶輪社熱心贊助活動經費，另，新竹農產運銷公司，新竹市共好商圈協會成員，新竹市活力社區棒球推廣協會等在地企業與社區協會也積極熱心參與。

此外，中華大學畢業校友星秀娛樂行銷公司更是特別重返母校提供校園大草坪上的野餐區場地布置、活動表演與音樂饗宴，帶來精采的LIVE現場點歌演唱與逗趣受歡迎的魔術達人秀等高潮迭起的活動，中華大學董事長楊洪秋霞與校長劉維琪也特別到攤位上跟大家勉勵與感謝。

副校長游坤明表示，台灣是個多族群的社會，特別是近年來台灣的新住民之子增長的趨勢，作為新竹在地的大學教育場域，中華大學更秉持教育者以及社會責任的理念培育人才，也期許未來持續實踐將人才根留新竹永續經營的理念。

因此，2018年的校慶主題「創新華大、活力陽光」，特地舉辦新住民親子公益同樂會，也讓新竹地區在地的新住民與新住民之子女，能夠更加紮根在地，融入新竹的大家庭。

推廣教育處同時指出，未來將會推動更多系列進修學習的課程，讓作為在地的大學秉持當初投身教育的熱情，重視創新產業與地方受教、多元文化涵養提升，提供社會大眾學識與專業技能之高等教育再進修的場域，進而滿足社會大眾進修與終身學習的理想與需求。

而此次活動有包括提供園遊券、闖關摸彩、野餐音樂魔術表演以及免費兒童充氣運動設施，希望孩子們能夠善用在地大學的資源，多來大學走動，同時增加親子的同樂時光。

(中時)