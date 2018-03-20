【快訊】孫越插鼻胃管進食 膽結石未取出

孫越身體微恙，正在醫院治療中。（資料照）

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孫越（孫叔叔）3月7月因膽部發炎結石及肺部感染入院治療，住院至今17天。他多年前開刀治療肺腺癌，心臟也裝了4支支架，10多年來則受COPD（慢性阻塞性肺病）所苦，每次發燒住院都是COPD引起，掛急診住院半個月，1年大約4至7次，這次因膽結石引發腎臟、胰臟發炎及肺部感染，家人擔心孫叔叔再受感染，謝絕訪客。

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長期陪伴照顧孫越的董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，孫叔叔目前腎臟、胰臟發炎情況獲得控制，醫師診斷必須先等COPD穩定下來，再以內視鏡取出膽結石。孫越現在住一般病房，由肝膽腸胃科醫師治療，並會同胸腔科，醫師近日討論若孫叔叔的問題集中在COPD，之後也考慮讓他住加護病房，由胸腔科密集監控。

林清麗表示，由於孫叔叔已是88歲長者，醫療團隊戰戰兢兢、戒慎恐懼，孫叔叔這10幾天治療期間，因發炎及用藥的不舒服，痛得躺在床上呻吟，因為COPD患者最怕進食嗆到，醫師昨也幫他裝上鼻胃管，只能吃流質食物，孫叔叔食慾的確不佳，身體的疼痛感也讓他感到不舒服，影響睡眠品質，在醫院這10多天，瘦了1公斤，現在67.5。

林清麗強調，孫叔叔這兩天話說得較多了，也會看看手機訊息，因躺在病床太久，導致背部肌肉悶痛，呼吸治療師教他做做簡單擴胸、伸展運動。目前病況穩定，沒有生命危險，因療程需要，預計需住院3週以上時間。

她說，孫叔叔過去COPD發燒時，每年要進出醫院4至7次，這2年社區有復健診所，他每天去復健和拍痰，情況好很多，也較少住院，前不久因孫媽媽跌倒受傷，這幾個月都在家裡陪伴孫媽媽，也因此鮮少出門。

(中時)

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