可惡！女嬰吵鬧餵安眠藥致死 父母辯：疼都來不及

男子將安眠藥磨成粉末，混入牛奶中餵食給女嬰，導致女嬰身亡。(示意圖非當事人/達志影像)

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中時

北市大同區陳姓男子將含有FM2（強姦藥丸）的安眠藥磨成粉末，混入牛奶中餵食給2個月大的女嬰，當天晚上發現女兒沒有氣息，醫院急救後仍宣告不治，檢方以殺人罪起訴，士林地院開庭審理，陳男當庭說「女兒疼都來不及，怎麼會故意殺害呢！」但市府的獨立告訴人則說：「小孩並非父母的財產」，希望法院依法判刑，合議庭諭知4月17日宣判。

37歲的陳男患有輕度精神疾病，平時會到醫院拿安眠藥，3歲大的兒子也曾經被他餵食安眠藥，原因是小孩哭鬧不止，希望孩童能早一點睡覺，連他妻子也會幫忙餵食，去年7月26日陳獨自帶女嬰出門，在車上將半顆安眠藥磨成粉末混入牛奶內，讓女嬰喝下肚。

凌晨女嬰沒有氣息，父母兩人趕緊送醫，經解剖才發現不是窒息死亡，體內含有FM2，死因是急性藥物中毒死亡，整起事件才爆發出來，警方並在陳男家中起出106顆安眠藥，夫妻2人才坦承只要小孩哭鬧就會餵食安眠藥。

陳開庭時稱不曾打過小孩，因為阿嬤住院，全家人在醫院照顧，小孩又哭鬧，才會用自己吃的安眠藥餵食兒子，女兒出生後，若有哭鬧，就會餵食4分之1到半顆，都是希望能好好睡著。而且，女嬰出生時因難產，還向哥哥借4萬元，讓妻子剖腹生產，女兒「生下來就是要疼，沒想過要傷害她」。

但市府的委託律師則說，「小孩不是父母的財產，明知FM2連成人都不能食用，竟餵食給2個月大女嬰。」但陳的辯護人則稱，被告若要殺害小孩，可以用悶死，不需使用FM2，事發後主動通知救護車，若要殺害女嬰還有好多方法而不被發現。

全案今辯論終結，合議庭諭知4月17日宣判。

(中時)

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