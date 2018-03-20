土耳其佔領阿夫林 並將繼續追擊庫德軍

2018年03月20日 15:05 中時電子報 江飛宇

土耳其和敘利亞反抗軍週日進入敘利亞北部城鎮阿夫林(Afrin)市中心，在經過2個月與庫德軍的激戰後，在此處舉起了土耳其和自由敘利亞的旗幟，並且對空射擊以表慶祝。庫德軍多數已撤離，不過他們誓言將改成游擊戰術。

美聯社報導，土耳其總統艾爾段(Recep Tayyip Erdogan) 在土耳其西部的一次演講中說：「那些恐怖分子已經夾著尾巴逃跑了，阿夫林不再是揮舞著恐怖組織旗幟的爛地方，而是和平與安全的象徵。」

目前還不清楚土耳其在佔領阿夫林後會做什麼。土耳其認為，艾爾段一再表示，土耳其的行動會持續，因為他們不會允許沿邊界有庫德族盤据的「恐怖走廊」，會向東推進到伊拉克。下一個可能進攻地點是阿夫林東邊100公里的曼比季(Manbij)，那裡也是庫德族的主要城鎮，不過美軍在2016年清除了IS武裝分子後，也持續守衛當地，因此土耳其要求美軍讓路，或者要庫德軍自己離開曼比季。

華盛頓在反IS戰爭期間，相當支持庫德人民保衛軍YPG，這使土耳其和美國之間的關係陷入緊張，美國與土耳其兩邊已快到攤牌的時刻，以目前的情況來看，美國恐怕會讓步。

與此同時，美國和庫德自治政府官員表示，土耳其與YPG的鬥爭，已經使原本的反恐戰爭分散力道。一名庫德官員說，雖然IS失去城鎮控制權，但是殘餘勢力依然存在，然而現在原訂的反IS戰爭已被迫擱置。

庫德官員說，面對阿夫林的失守，他們已經撤離了大多數平民，這是在敘利亞的幫忙。敘利亞國營電視台播放了難民的出逃畫面，長長的車龍往南方與東部流亡。

不過庫德軍仍表示將持續奮戰，庫德官員奧斯曼．謝伊卡伊薩(Othman Sheik Issa)表示，這場戰鬥不是失敗，是進入新的階段將，我們將成為阿夫林佔領軍的長期噩夢，直到它全部解放並回到合法所有者。」

伊薩承認，在58天的戰鬥中，YPG戰士有800多名陣亡，另外有500名平民遇難。

總部位於英國的敘利亞人權觀察組織說，從阿夫林出逃的難民大約有20萬人，主要是逃進敘利亞大馬士革政府所控制的領土內。出逃的庫德平民阿扎德．穆罕默德(Azad Mohamed)說，他們一家徒步了兩天，直到他們抵達敘利亞東部的親戚家。他悲哀的表示，這場流亡還沒有結束，眼前仍是茫然無盡的路，他擔心此生已無法返回家園。

土耳其擔心進入敘利亞的庫德人，會再建立當地庫德族自治區，這可能會再次激勵土耳其內部的庫德人再爭取自治權。2015年土耳其與庫德工人黨(PPK)的和平協商崩潰，又點燃了三十多年來的衝突。

(中時電子報)