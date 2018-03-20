流感死亡將破百 罕見13歲女罹重症

2018年03月20日 15:12 中時 陳志祥

近日來天氣忽冷忽熱，台灣的流感並未明顯趨緩，上周全台流感門急診10萬2677人次，其中出現1位南部13歲女生併發重症的罕見病例，引發抽搐等神經學併發症狀，還好住院治療後順利出院。

疾管署統計，上周（3月11日至3月17日）類流感門急診就診人次為10萬2677人次，相較前一周10萬2741人次只有小跌一點點，疫情算是持平。近4周檢出40起流感群聚案件，以校園27起（67.5％）為多。

上周新增25例流感併發重症確定病例，比起上周50例重症，明顯下降，疾管署副署長莊人祥指出，重症病例顯著下降，流感疫情趨緩了。

疾管署防疫醫師吳佩圜說，重症病例是在13至88歲之間，其中1位沒施打疫苗的13歲女生引發神經學併發症狀，這是較罕見的病例。

另外，上周新增11例流感死亡個案，其中10例有慢性病史，10例未接種本流感季疫苗。吳佩圜指出，個案在48至53歲之中，10人有慢性病史，一開始都是感冒症狀，然後引起呼吸急促、喘，最後併發肺炎。

自去（2017）年10月1日至今累計635例流感併發重症確定病例，其中99例經審查為流感相關死亡病例；確定及死亡病例感染型別以B型為多，均佔8成。

即日起，台灣受大陸冷氣團南下影響，各地氣溫將明顯下降，疾病管制署提醒民眾仍應保持警覺，勿輕忽流感嚴重性。

(中時)