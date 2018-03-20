台科大印尼外籍畢業生 獲亞洲傑出科學家獎

台科大印尼籍化工博士班畢業生吳慧莉以經濟又有效率的方式改善汙水處理，獲亞洲百大傑出科學家獎。(台科大提供)

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旺報
吳慧莉(右三)與台科大化工系教授們合影。吳慧莉2013年畢業於台科大化工系博士班，隨即返回印尼韋地雅曼達拉天主教大學任教。(台科大提供)

台科大印尼籍化工博士班畢業生吳慧莉(Dr. Felycia Edi ㄐSoetaredjo)獲亞洲百大傑出科學家獎，目前任教於印尼韋地雅曼達拉天主教大學的她，以經濟又有效率的方式改善汙水處理，卓越又實用的研究成果讓她獲此獎項。台灣唯一同列此獎項的為成大蘇慧貞校長。

亞洲傑出科學家獎由新加坡科學雜誌《亞洲科學家(Asian Scientist)》頒發。吳慧莉於2013年畢業於台科大化工系博士班，隨即返回印尼韋地雅曼達拉天主教大學(Widya Mandala Catholic University)任教，目前擔任該校工程學院副院長一職。從台科大畢業後，她一直與台科大保持學術合作關係，更推動兩校化工系的雙聯學制。

吳慧莉的研究主要是致力於去除廢水中的反應與有毒的有機合成物。吳慧莉表示，工廠廢水的排放深深影響生態，從小在河邊生長的她，覺得河中的魚被汙染了，人們也常不知不覺就吃下這些有毒的魚，對身體造成傷害。這些工廠常覺得處理廢水是昂貴的，而忽略汙水的處理，因此，身處於發展中國家的她，更致力於以有效且經濟的方式處理廢水，希望能改善發展中國家的汙水問題。

吳慧莉是以Fenton氧化法與超臨界的過程來處理汙水，研究成果已經成功降低汙水中98%的汙染物，也透過中和與吸附的方式來調整水的PH值，讓水能再生利用，目前已將此研究成果申請專利。

吳慧莉曾獲2017 OWSD-Elsevier Foundation Awards，此獎項自2010年起由「發展中國家婦女科學組織(OWSD)」與全世界最大的科學文獻出版社「愛思唯爾(The Elsevier Foundation)」共同頒發，選出五位發展中國家的優秀女性科學家，獲獎者傑出的研究成果不論在當地或國際上都有重大的影響。

台科大校長廖慶榮表示，台科大擁有最多的外籍碩博士生，也擁有最多的印尼外籍生，許多碩博士外籍生原本是當地的講師，來台科大取得博士學位後，返回當地擔任教職，於當地擔任院長、副校長的也不少，更持續與台科大有許多研究合作與聯繫，是台科大國際化的延伸。

(旺報)

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