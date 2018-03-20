台科大印尼外籍畢業生 獲亞洲傑出科學家獎

2018年03月20日 15:15 旺報 李侑珊

吳慧莉(右三)與台科大化工系教授們合影。吳慧莉2013年畢業於台科大化工系博士班，隨即返回印尼韋地雅曼達拉天主教大學任教。(台科大提供)

台科大印尼籍化工博士班畢業生吳慧莉(Dr. Felycia Edi ㄐSoetaredjo)獲亞洲百大傑出科學家獎，目前任教於印尼韋地雅曼達拉天主教大學的她，以經濟又有效率的方式改善汙水處理，卓越又實用的研究成果讓她獲此獎項。台灣唯一同列此獎項的為成大蘇慧貞校長。

亞洲傑出科學家獎由新加坡科學雜誌《亞洲科學家(Asian Scientist)》頒發。吳慧莉於2013年畢業於台科大化工系博士班，隨即返回印尼韋地雅曼達拉天主教大學(Widya Mandala Catholic University)任教，目前擔任該校工程學院副院長一職。從台科大畢業後，她一直與台科大保持學術合作關係，更推動兩校化工系的雙聯學制。

吳慧莉的研究主要是致力於去除廢水中的反應與有毒的有機合成物。吳慧莉表示，工廠廢水的排放深深影響生態，從小在河邊生長的她，覺得河中的魚被汙染了，人們也常不知不覺就吃下這些有毒的魚，對身體造成傷害。這些工廠常覺得處理廢水是昂貴的，而忽略汙水的處理，因此，身處於發展中國家的她，更致力於以有效且經濟的方式處理廢水，希望能改善發展中國家的汙水問題。

吳慧莉是以Fenton氧化法與超臨界的過程來處理汙水，研究成果已經成功降低汙水中98%的汙染物，也透過中和與吸附的方式來調整水的PH值，讓水能再生利用，目前已將此研究成果申請專利。

吳慧莉曾獲2017 OWSD-Elsevier Foundation Awards，此獎項自2010年起由「發展中國家婦女科學組織(OWSD)」與全世界最大的科學文獻出版社「愛思唯爾(The Elsevier Foundation)」共同頒發，選出五位發展中國家的優秀女性科學家，獲獎者傑出的研究成果不論在當地或國際上都有重大的影響。

台科大校長廖慶榮表示，台科大擁有最多的外籍碩博士生，也擁有最多的印尼外籍生，許多碩博士外籍生原本是當地的講師，來台科大取得博士學位後，返回當地擔任教職，於當地擔任院長、副校長的也不少，更持續與台科大有許多研究合作與聯繫，是台科大國際化的延伸。

(旺報)