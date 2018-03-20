被爆給親人政治獻金 盧秀燕：禁得起檢驗

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周刊明天即將爆料正在參選台中市長的國民黨立委盧秀燕，在有關宣傳支出申報項目中，有部分比例的錢，都交給她親人所開設的公司。盧秀燕今天提早回應澄清，基於選戰之時效性及保密性，將相關業務交由信任之公司執行，在選戰中極為普遍，亦為現行法律所允許。

盧秀燕強調，她歷次選舉皆如實申報，完全坦蕩蕩，禁得起台中市民25年來的檢驗；但反觀，林佳龍的市府團隊，卻禁不起檢驗，只會使用烏賊戰術來抹黑對手，規避民代監督，轉移千億海水採礦MOU騙局的焦點。

盧秀燕表示，歷次選舉她都是如實申報，完全坦蕩蕩，禁得起台中市民25年的檢驗，過去的確請親朋好友打選戰，並且依法誠實申報選舉支出。候選人當然可以請親朋好友幫忙打選戰，但重要的是，是否依法誠實申報對象及支出。她反問林佳龍，「你是在恐嚇我的親友，在這次市長選舉不可以幫忙嗎？」

盧秀燕指出，與其拿她這個完全合法的事情做文章，林市長更應回頭檢視，台中市政府近年來的委外宣傳活動，有多少是與林佳龍的「好朋友們」有關？台中市議會多所質疑，林市長卻從未說清楚、講明白。

盧秀燕批評，市府不應該利用執政龐大的行政資源，惡意放話、誤導媒體，來轉移焦點，針對競選對手進行人格抹黑，以烏賊戰術來混淆視聽。

(中時)

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