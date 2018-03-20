北市3處量販店室內空品不合格 環保局限期改善

2018年03月20日 15:21 中時 陳燕珩

民眾常去大型量販店和百貨公司購物、用餐，為確保消費者呼吸健康，北市環保局針對50處商場進行空氣品質稽查，發現家樂福天母店與北投店、好市多內湖店等3處，室內二氧化碳濃度超標，環保局已依法要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示，若逾期未改善將開罰5萬到25萬元。

環保局指出，行政院環保署在2014年到2017年間，公告應符合室內空氣品質管理法的列管場所，包含醫院、商場、電影院、KTV、運動健身場所等，北市共有325處被列館，其中百貨公司和量販店有50處。

這次進行專案稽查，環保局以直讀式儀器進行巡檢，再針對巡檢濃度較高者、規模較大的知名商場進行檢測，結果家樂福天母店二氧化碳濃度為1086ppm、家樂福北投店1032ppm、好市多內湖店1031ppm，均超過管制標準1000ppm。

環保局說，大型量販店及百貨公司是民眾聚集量較大的場所，容易有二氧化碳濃度過高的問題，當室內人員密度過高或通風換氣效率不佳，可能刺激呼吸中樞造成呼吸費力或困難等感覺，也會產生頭痛、嗜睡、反射減退、倦怠等症狀，且很容易感到疲勞。

環保局呼籲，要改善二氧化碳濃度過高，應增加空調設備的外氣引入量，加強通風換氣效率，適度執行進場人數的控管，公告場所也應做好室內空氣品質管理工作，以避免違反相關規定遭受處罰。

(中時)