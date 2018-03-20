獨／孫越躺病床12天 最感謝愛妻、子女和「他」

孫叔叔公益形象深植人心。（資料照）

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中時

孫越（孫叔叔）3月7月因膽部發炎結石及肺部感染入院治療，住院至今12天，他多年前開刀治療肺腺癌，心臟也裝4支支架，10多年來受COPD（慢性阻塞性肺病）所苦，這次因膽結石引發腎臟、胰臟發炎及肺部感染，家人擔心他再受感染，謝絕訪客。

董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示，孫叔叔心情難免受影響，之前痛到沒法入眠，身體雖然不舒服，腦袋仍靜不下來，他在病床上想起很多的人，不斷地說謝謝、不好意思，覺得自己不舒服讓太太為他擔心、也謝謝他的子女，謝謝陪伴在他身邊的人，最重要的一直謝謝醫療團隊，每天講不同感謝的話，親友們及醫師團隊不斷鼓勵、替他加油打氣。

孫叔叔在醫院這段期間，口中感謝的人很多，包括民國73年的事都講了，因為那1年他戒菸，他主動跟董氏基金會董事長嚴道表達要跟著他做公益，感謝嚴道73年創立董氏基金會讓大家做義工，嚴道2002年過世，孫越至今對公益仍念茲在茲，常常以實際行動勸大家戒菸、關懷失智老人等，公益形象深植人心。

孫叔叔也謝謝導演虞戡平當年讓他拍電影，他還做惡夢夢到太太一個人拿東西走路，他在夢中緊張得大喊「不行，一個人會跌倒」，後來被惡夢嚇得驚醒，醒來後，他把惡夢說出來，大夥都安慰他「孫媽在女兒家休息，別擔心」。

(中時)

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