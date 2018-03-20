網友怨台灣披薩好貴 達人：癥結是不好吃

有網友po文抱怨，披蕯在台灣一片動不動就好幾百，好貴。（資料照片/鄧博仁攝）

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中時電子報
/綜合報導

台灣披薩很貴？有網友在ptt上po文說，台灣披薩一片動不動就好幾百，幾片肉、一些醬放進烤箱15分鐘即可拿出來，成本便宜，也根本不用什麼功。不過，有網友專業回文說，其實起士是關鍵，光是起司成本就超過200元，並算出成本，讓鄉民佩服。他也覺台灣披薩貴，但他與原po認知不同，癥結是不好吃。

有網友在ptt上說，台灣披薩動不動一片要好幾百，成本根本超便宜 ，幾片肉和一些醬隨便擺一擺，放進烤箱15分鐘拿出來，根本不用什麼功，一堆口味根本不用花到什麼錢，像是夏威夷，就鳳梨跟火腿，還有全部起司的，隨便一個工讀生去連鎖店一天訓練完就可以上手，憑什麼賣那麼貴?

有網友專業回文，其實起司比你想的還貴，用品質好的起司，成本逾200元，他再以一個麵糰180g 約8吋的Margherita來看，Ciao蕃茄醬 60g、海鹽 3.6g、Caputo Rinforzato麵粉107g、礦泉水70g、冷壓初榨橄欖油4g等，成本是台幣43.13元」、「如果以一般大家認知來看，食材成本佔售價30% 我暫定賣142元，純利在20% 等於我賣一個賺28元，這定價被我媽說你餓死自己好了。」

他同時po出他自己揉麵糰、麵糰發酵、麵糰分割、滾圓、甩麵皮、烤披薩等影片，展現專業功夫出。他說，他也覺得台灣批薩超貴，但貴的原因與原po無關，主要癥結是「我覺得貴是因為不好吃XD」。

網友的專業分析，引起鄉民崇拜，封他為「披薩王」。

(中時電子報)

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