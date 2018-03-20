瀕臨絕種 最後一頭北非雄性白犀牛被安樂死

2018年03月20日 15:30 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，現存五種犀牛中體型最大、主要分布於非洲東部與尼羅河（Nile）上游的北方亞種白犀牛（white rhino），現存的3頭野生白犀牛中唯一雄性的45歲蘇丹（Sudan），昨日（3/19）因重病纏身、在專家團隊決定下，以安樂死（euthanize）方式送牠離世，非政府組織「野生救援」（WildAid）已證實此報導，讓該亞種白犀牛現存僅剩2頭雌性在世，恐真的面臨絕種危機。

分類屬於哺乳綱、奇蹄目、犀科、白犀屬的白犀牛，和生活於撒哈拉以南的黑犀牛（Black rhinoceros）相比，但主要區別在於比較大的體型和寬大的嘴唇，並非膚色差別。成年白犀牛可重達三千多公斤，是陸地上體形第二大的動物。其尖角長達150公分，奔跑時速可達50公里。白犀以群居爲主，它們會組成最多可達14頭犀牛的群體，雌犀牛的孕期約為16-18個月，每胎僅一子，出生時重量約為40-65公斤。

It is with great sadness that Ol Pejeta Conservancy and the Dvůr Králové Zoo announce that Sudan, the world’s last male northern white rhino, age 45, died at Ol Pejeta Conservancy in Kenya on March 19th, 2018 (yesterday). #SudanForever #TheLoneBachelorGone #Only2Left pic.twitter.com/1ncvmjZTy1 — Ol Pejeta (@OlPejeta) 2018年3月20日

45歲的白犀牛蘇丹，在專家團隊的考量下，因重病纏身而以安樂死讓牠解脫。（圖/美聯社）

作為最後一名雄性成員的蘇丹，去世前居住在肯亞Ol Pejeta保護區中，受到嚴密的警衛保護。「野生救援」執行長彼得耐特（Peter Knights）表示，「我們希望，全世界能因為蘇丹的去世，真正地正視至今仍無法查禁的犀牛角交易與非法獵殺。白犀牛角過往因為大陸與越南的需求增加，造成白犀牛群體遭到嚴重危害，同樣也影響到其他品種的犀牛，讓人感到非常痛心。」

(中時電子報)