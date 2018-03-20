瀕臨絕種 最後一頭北非雄性白犀牛被安樂死

北方亞種白犀牛最後一頭雄性犀牛蘇丹，因為重病多時，最終今日安樂死。（圖/路透社）

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中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，現存五種犀牛中體型最大、主要分布於非洲東部與尼羅河（Nile）上游的北方亞種白犀牛（white rhino），現存的3頭野生白犀牛中唯一雄性的45歲蘇丹（Sudan），昨日（3/19）因重病纏身、在專家團隊決定下，以安樂死（euthanize）方式送牠離世，非政府組織「野生救援」（WildAid）已證實此報導，讓該亞種白犀牛現存僅剩2頭雌性在世，恐真的面臨絕種危機。

分類屬於哺乳綱、奇蹄目、犀科、白犀屬的白犀牛，和生活於撒哈拉以南的黑犀牛（Black rhinoceros）相比，但主要區別在於比較大的體型和寬大的嘴唇，並非膚色差別。成年白犀牛可重達三千多公斤，是陸地上體形第二大的動物。其尖角長達150公分，奔跑時速可達50公里。白犀以群居爲主，它們會組成最多可達14頭犀牛的群體，雌犀牛的孕期約為16-18個月，每胎僅一子，出生時重量約為40-65公斤。

45歲的白犀牛蘇丹，在專家團隊的考量下，因重病纏身而以安樂死讓牠解脫。（圖/美聯社）

作為最後一名雄性成員的蘇丹，去世前居住在肯亞Ol Pejeta保護區中，受到嚴密的警衛保護。「野生救援」執行長彼得耐特（Peter Knights）表示，「我們希望，全世界能因為蘇丹的去世，真正地正視至今仍無法查禁的犀牛角交易與非法獵殺。白犀牛角過往因為大陸與越南的需求增加，造成白犀牛群體遭到嚴重危害，同樣也影響到其他品種的犀牛，讓人感到非常痛心。」

(中時電子報)

文章來源：World's last male white rhino dies

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