無敵海景淪廣告看板 民眾譙：缺錢也不能把景色賣了！

花蓮港務分公司出租東堤做廣告看板，破壞海景引來民眾撻伐，目前已撤除。（張祈攝）

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花蓮港以湛藍色無敵海景為特色，尤其港邊的東堤，船隻靠港的景象亦或是風浪拍打提防產生的白色大浪，經常是攝影愛好者追浪、追海的拍攝據點，不料近日來東堤上竟成為「廣告看板」，賞海民眾扼腕「無敵海景沒了」，怒斥「「缺錢也不能把景色賣了」。

花蓮港東堤2周前默默被掛上大幅白底紅字的「廣告出租」看板，一旁還有更大幅的餐廳廣告「花蓮文青早午餐」，醒目字樣讓湛藍海景瞬間貶為背景，民眾氣憤拍下po文，痛批廣告傷害花蓮景觀。

東堤海景廣告版面，花蓮港務分公司正是刊登廣告的餐廳股東之一，面對負面批評風浪，餐廳業者在官網上澄清，原希望透過廣告看板遮蔽消波塊，美化花蓮海景，疏於思考下將餐廳logo、粉絲專頁QR碼等資訊製成平面廣告，刊登在堤防上，目前廣告已聯繫並撤除，對此深感慚愧。

花蓮港務分公司行政處長張自英回應，東堤廣告出租是本月才開放，原意除開源外，也期望美化單調的堤防並隱藏消坡塊，主要以觀光產業及餐飲旅遊等廣告為主，沒想到引起反彈，第一時間已撤除廣告，將研擬更妥適的做法。

「港內營運縮減，採多角化經營」張自英指出，花蓮港2005年達到2198噸的營運高峰量，但隨著環境限制、出口原物料縮減，去年只剩883萬噸，減少約6成，人事也從3百多人精簡剩1百人，因財源緊縮仍要支付人事成本及碼頭維護費用，才會朝向多角化經營，投資餐廳、出租廣告看板。

(中時)

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