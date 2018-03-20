她分享瘦身25公斤對比照 網友點出亮點：那個胸

2018年03月20日 15:33 中時電子報 林郁庭

許多網友看到原PO的減肥前後對比照，紛紛留言表示羨慕。（圖/翻攝自Dcard）

一名女網友在網路上分享成功瘦身25公斤的心路歷程，PO出減肥前後的對比照，許多網友看到她從胖胖女孩轉變成超瘦正妹，紛紛跪求減重秘方，也有不少人歪樓，驚呼原PO瘦身完胸部竟然沒有跟著縮水。

女網友在Dcard發文，表示自己從國小就是一個胖妹，因為和阿嬤住在一起，「阿嬤捨不得你餓就是瘋狂餵食」，小二時體重就破40公斤，等到國中時已破75公斤大關。她說等到高中讀商科，開始會羨慕瘦瘦漂亮的女生，開始有了減肥的念頭。

女網友花了2個月的時間瘦了10公斤，之後便停不下來想繼續瘦，升大學後她成功瘦到50-52公斤，身型整個比之前小了一號，而瘦下來後的她，最開心的就是「終於能穿得下喜歡的衣服當漂亮女生了！」

許多網友看到原PO的減肥前後對比照，紛紛留言表示羨慕，「瘦下來太美了」、「想問怎麼瘦的 」、「胖子果然都是潛力股」、「只看到ㄋㄟㄋㄟ」、「好羨慕你的胸」、「那個腿是我理想中的腿！」

對於許多人好奇詢問：「為什麼瘦了奶還在？」原PO回覆「首先是因為遺傳，媽媽阿嬤都有超過E，還有一個原因就是我很愛喝木瓜牛奶和豆漿應該也有關係」。

(中時電子報)