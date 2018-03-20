協助身障就業 桃市府提供100職缺

桃園市勞動局協調公部門提供100個職缺給身障者，從事像是接聽電話、文書處理、環境清潔等工作，希望讓身障者就業無礙。（蔡依珍攝）

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桃園市勞動局協調公部門提供100個職缺給身障者，從事像是接聽電話、文書處理、環境清潔等工作，希望讓身障者就業無礙。（蔡依珍攝）

協助身障就業從公部門做起！桃園市勞動局協調各局處、國中小，提供100個公部門職缺，像是接聽電話、文書處理、環境清潔等，月薪採基本工資2萬4640元，半年一期，希望讓身障者能接軌進入一般職場，24日起開放報名登記，要讓桃園身障者就業無礙。

勞動局為協助培養身心障礙者職場工作能力，以利後續接軌進入一般職場，推出「身心障礙者就業無礙計畫」，協調各局處、機關及學校提供100個公部門職缺，工作內容包括環境維護、文書作業、行政庶務等，工作地點除了市府園區、各地政事務所，也遍及11區的國中小學。

身障就業科長黃雪珍說，計畫屬公法救助，比照勞基法時薪140元、每日8小時、每月22 天有2萬4640元，進用期程以6個月為限，半年期滿後可輔導留任、就業或職訓，去年轉入一般職場就業比率達33％，其中23人轉入私人企業、24人續留在公部門，另有38人參加政府其他就業方案或公職考試、職訓等，有40人待業中，市府都會持續追蹤輔導。

凡設籍桃園市的身障待業者，備妥身分證影本、身障手冊或證明影本（須於有效期限內）、勞保投保明細表（1個月內）各1份，並攜帶正本供驗證，24日（六）8:50到12:30到桃園市政府府前廣場、或是3月26日至4月13日9:00到16:30（12:00至13:30休息）到桃園市政府勞動局4樓勞工關懷中心報名登記，通過面試就能進用。

(中時)

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