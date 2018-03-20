2018年03月20日 15:46 中時 郭韋綺

神明指示「淨一淨」，轎班闖教堂毀門窗。(翻攝畫面)

高雄市湖內區海山宮18日舉行廟會繞境，卻發生陣頭轎班人員經過海埔教會舊教堂時，突然闖進教堂擊鼓、燃放鞭炮，還將門窗撞毀，整個過程還上網直播，引發宗教衝突的非議，海埔教會已報警備案；海山宮今則強調是誤會一場，會賠償所有損失。

據了解，湖內海山宮前天在臉書《湖內人大小事》直播繞境影片，過程中突然出現陣頭轎班撞破舊海浦教堂封存門窗的木板，入內燃放鞭炮還撞毀數座門窗，有教會青年驚見臉書影片，趕緊通報教會。

據《台灣教會公報》報導，海埔教會長老李榮修受訪時表示，興建於1953年的舊海浦禮拜堂，於2003年6月底最後一次做禮拜後，以木板封存不再使用，沒想到前天舊教堂遭陣頭以「七王大戰牛精」為名義衝入搗毀；數日前，地方就有風聲傳出「神明到中國進香回來要處理這件事情」，當時他只覺得就是一般「神明繞境」，與教會沒有關連，如今卻發生陣頭闖教堂事件，迄今無法得知真正動機到底為何。

轎班人員解釋說，當天神轎走到海埔教會時，神轎突然停下往內衝，是神明指示內有不乾淨的東西要「淨一淨」，與宗教衝突、對立無關。海山宮和海埔教會人員今天上午在湖內區公所進行協調，海山宮表示是誤會一場，會賠償相關的損失，細節須進一步討論。海埔教會方面則將於明天21日開會決定是否提起毀損的告訴。

(中時)