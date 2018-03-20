汛期及颱風季即將到來 新北市提早準備

2018年03月20日 15:45 中時 葉書宏

今年汛期及颱風季即將到來，新北市政府為強化防災工作整備。（葉書宏翻攝）

新北市因106年6月初梅雨鋒面過境，挾帶大量的雨量，造成新北市北海岸及其他市區嚴重災情，而今年汛期及颱風季即將到來，新北市政府為強化防災工作整備，保障市民生命財產安全，在秉持「防災重於救災、離災優於防災」精神，及「超前部署，隨時防救」原則之下，市長朱立倫、3位副市長及秘書長在汛期前，將至新北市轄內易發生災害潛勢地區，實地視察各區公所及重要工程防救災整備情形，並宣示市府維護市民安全的決心。

市長朱立倫將於4月27日主持永和區中正橋河濱公園災害防救暨防汛演習，這次演習除邀請國軍、民間救難團體、內政部空勤總隊外，另外也特別邀請韓國搜救隊參演，促進國際交流合作，是新北市歷年最大規模水災搶救演習。

副市長李四川訂於4月13日至石門區視察去年6月大雨因造成山坡道路大面積坍滑江豐農場復建工程；副市長葉惠青訂於4月11日視察林口區去年6月豪大雨災區寶斗厝橋復建工程及封橋封路的應變演練，以了解區公所災時應變能力。

副市長呂衛青訂於4月3日至金山區視察去年6月豪大雨災區磺溪橋及清水溪之復建工程；而永和區因地勢較低，易有積淹水災情，將由秘書長許育寧於3月21日視察永和區，包含透過監看CCTV(路口監視器)掌握積淹水情況、預佈抽水機及視察瓦瑤抽水站運作情形。

汛期將至，為使市民能有更好的居住與生活環境，新北市將更加重視全方位防災工作，經由這次汛期前首長視察，讓新北市政府各單位全面動起來做好防災準備，並以此方式向市民宣達，防災工作唯有以務實的從根本一點一滴的累積，才能構築出一座固若金湯的堅強安全城市，共同面對氣候異常的嚴峻考驗。

(中時)