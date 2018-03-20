捷運出口就到！土城「希望之河」賞櫻、聽樂度浪漫

2018年03月20日 15:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

落英繽紛、美不勝收！春天就要賞櫻趣！新北市政府與土城區公所，將在3月24日(六)於希望之河廣場舉辦賞櫻活動，當天將由志工提供定點導覽解說及超高人氣的櫻花彩繪，參與的民眾可以將粉嫩櫻花畫在臉上、手上；而現場除了原住民族迎賓舞蹈外，同時還有各式專業表演、演奏、舞蹈等演出，歡迎大家前來同樂！

希望之河左岸賞櫻活動地點鄰近海山捷運站3號出口，沿海山路步行至裕民路55巷口，步行約3分鐘即可到達，河岸兩旁62棵櫻花由景觀處於2012年種植，在貨饒里長許春騰及志工細心照顧下，已成為市區內少數搭乘捷運就可到達的賞櫻景點，目前舞台區旁的櫻花約開1到2成，大部分還是含苞待放，預估花期可會盛開至3月底。

希望之河左岸賞櫻活動。（新北市景觀處提供）

土城區貨饒里長許春騰表示，多年前台灣開始盛行賞櫻，許多山區和河濱旁，陸續有人栽種各類櫻花，2011年經過里民投票，決定先於公館溝的人行步道旁栽種62棵的櫻花，如今這裡的櫻花樹圍已達30至50公分，較初栽種時成長5倍大，成為大台北地區內，少數搭乘捷運就可輕鬆抵達的賞櫻景點。美麗的花海吸引了不少民眾前來取景拍照，透過臉書等網路群組瘋傳，花季期間每天至少都吸引上千人次前來賞花。

所有新北市的花況與賞花活動資訊請密切關注臉書粉絲團「賞花快報」，也在此呼籲民眾請不要攀折樹枝或踐踏根部，櫻花生長環境的土壤需為微酸性（pH 5.8- 6.2）、富含有機質且排水良好等特性，根圈生長的土壤厚度至少1公尺，而且不能有水泥或硬體地基阻礙根部的伸展，若要花開好也需記得每年進行施肥！現在能看到這樣的櫻花美景都是多年努力的成果，讓這片美麗的景致使能世世代代傳承下去！

(中時電子報)