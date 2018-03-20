全球城市生活品質評比 台中市登金榜

2018年03月20日 15:54 中時 盧金足

台中市政府打造宜居城市的政策相當多元。（盧金足攝）

台中市政府打造宜居城市，推出「托育一條龍」補助，分攤父母養育小孩的壓力。（圖／台中市府提供）

台中市繼在美國有線電視新聞網CNN 2016年也以專文報導台中是「台灣最宜居城市」；2017年更首度名列Euromonitor International全球百大旅遊目的地城市，20日再傳佳音！美國人力資源諮詢公司美世公布2018生活品質調查結果，針對全球231個城市進行評比，台灣被列入調查的城市僅台中及台北，台北名列第84名、台中第101名，更勝過103名上海、119名的北京等知名城市。台中市府表示感謝，強調會繼續努力，讓台中生活品質更好，歡迎更多國際友人到台中生活，體會台中的人情味。

美國人力資源諮詢公司美世公布每年進行生活品質調查，今年調查指標包含政治穩定程度、醫療、教育、交通等，針對全球231個城市進行評比，台灣被列入調查的城市只有台北與台中，分別為84名、101名，與去年相同的調查比較，台北進步1名，台中則維持去年的101名。

市府表示，市長林佳龍上任以來，始終以「生活首都‧宜居城市」為施政核心，台中位處台灣中部，南來北往搭乘高鐵形成一日生活圈，交通便利，氣候宜人，食衣住行育樂很方便。

市府不斷推動各項有利生活的社福、青創、教育、交通等政策，讓台中生活品質變得越來越好，更使得台中人口成長持續向上提升，去年也晉升為台灣第二大城。

市府指出，台中市政府打造宜居城市的政策相當多元，希望盡力照顧社會每個階層，例如「托育一條龍」補助，分攤父母養育小孩的壓力；一萬戶「三好一公道」社會住宅興建計畫及租屋補助，讓市民更容易購屋或租屋；「摘星計畫」則利用閒置公有建築物及園區，鼓勵青年創業，實現夢想。

銀髮族照顧，市府推出「托老一條龍」政策，整合政府、社區、醫療等資源，從健康時期的預防準備，到失能階段的長期照顧，依據長者健康狀況分別規劃長青學苑、長青快樂學堂、多功能日間托老、多元照顧中心等，透過一條龍照顧體系，落實「生活首都‧宜居城市」的施政願景。

交通部分，為提供民眾優質大眾運輸服務，市府推動多項公車改革措施，例如公車10公里免費，也因應通勤就學需求推出跳蛙式幹線公車，並透過電子票證刷卡資料、補貼數據及公車動態資訊等進行大數據分析，逐步調整路線及班次，讓交通更便利，民眾上學、上班也更加方便，有效發揮磁吸效應。

不論是地理優勢、產業環境及整體發展，台中都獲得國際上高度肯定，躋身國際級宜居城市於這次調查的肯定，市府表示感謝，將繼續努力，讓台中變成更宜居、更適合生活的城市，歡迎大家到台中居住、生活，感受台中美麗的人文風情

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(中時)