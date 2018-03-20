NBA》守不住詹皇！字母哥嘆：我從未被打這麼慘

騎士隊詹姆斯(左)在公鹿隊阿提托康波防守下投籃。(美聯社)

友善列印
中時電子報

總教練告病之後首役，騎士隊詹姆斯(LeBron James)就大發神威，率隊打敗公鹿，還轟下40分、12籃板、10助攻，出手29次命中16球，寫下他本季第16次大三元。

公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)賽後有些失落，「我在沖澡的時候自問我怎麼會沒有把詹姆斯守好？從沒有人能在我面前這樣輕鬆砍下40分。要防守他很困難，他能切能投，我只能說詹姆斯就是全世界最強的球員。很期待季後賽和騎士的對決。」

33歲的詹姆斯拿下單場40分的大三元，僅次於大鳥伯德(Larry Bird)的35歲、貝勒(Elgin Baylor)的34歲，是史上第3年長達成此項紀錄的人。

阿提托康波表現同樣英勇，他攻下37分、11籃板、5助攻。騎士隊代理教頭卓爾(Larry Drew)說：「阿提托康波和詹姆斯都是了不起的球員，他們兩人精彩的對決令人無法移開視線，觀眾們絕對值回票價。」

其實詹姆斯是本季唯一總投籃命中超過700球的人(751)，他還有54.5%投籃命中率，雖然他的球風不以得分為主，實際上他攻擊籃框的本領無人能及。阿提托康波則是兩分球命中數最多的球員，詹姆斯居次。

(中時電子報)

NBA球員新論：恐龍其實是巨人的… 俄羅斯世足賽奪冠？梅西：我的最…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。