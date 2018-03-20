NBA》守不住詹皇！字母哥嘆：我從未被打這麼慘

2018年03月20日 15:48 中時電子報 盧品青

總教練告病之後首役，騎士隊詹姆斯(LeBron James)就大發神威，率隊打敗公鹿，還轟下40分、12籃板、10助攻，出手29次命中16球，寫下他本季第16次大三元。

公鹿隊「字母哥」阿提托康波(Giannis Antetokounmpo)賽後有些失落，「我在沖澡的時候自問我怎麼會沒有把詹姆斯守好？從沒有人能在我面前這樣輕鬆砍下40分。要防守他很困難，他能切能投，我只能說詹姆斯就是全世界最強的球員。很期待季後賽和騎士的對決。」

33歲的詹姆斯拿下單場40分的大三元，僅次於大鳥伯德(Larry Bird)的35歲、貝勒(Elgin Baylor)的34歲，是史上第3年長達成此項紀錄的人。

阿提托康波表現同樣英勇，他攻下37分、11籃板、5助攻。騎士隊代理教頭卓爾(Larry Drew)說：「阿提托康波和詹姆斯都是了不起的球員，他們兩人精彩的對決令人無法移開視線，觀眾們絕對值回票價。」

其實詹姆斯是本季唯一總投籃命中超過700球的人(751)，他還有54.5%投籃命中率，雖然他的球風不以得分為主，實際上他攻擊籃框的本領無人能及。阿提托康波則是兩分球命中數最多的球員，詹姆斯居次。

(中時電子報)