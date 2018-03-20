石碇山區不只茶香也飄書香！

2018年03月20日 15:52 中時 葉書宏

石碇服務區是北宜高速公路沿線唯一的休息站，清明連假即將到來，圖書館特別協助充實石碇服務區漂書站的圖書資源，希望旅客除了到休息站上廁所、休息，也可以帶本書踏上旅途。（葉書宏翻攝）

有鑑於偏遠山區交通不方便，為推廣閱讀，新北市立圖書館石碇分館特別攜手在地公益書屋與國道休息站，免費供應圖書，讓民眾自由取閱或帶回家閱讀，讓不方便到圖書館的山區居民，也能看好書。

新北市立圖書館表示，石碇山區因位處偏遠，加上交通不便，居民借閱圖書相當不方便，為了讓居住山區的居民也能享受好書，石碇分館特別結合當地的公益書屋與國道休息站合作，定期提供書籍，讓住在較偏遠的民眾，能就近取閱或帶回家閱讀；另外石碇服務區是北宜高速公路沿線唯一的休息站，清明連假即將到來，希望旅客除了到休息站上廁所、休息，還可以帶本書踏上旅途，讓更多人培養閱讀習慣。

石碇分館主任楊俊生表示，位於石碇十八重溪的「螢火蟲公益書屋」，由返鄉青年葉家豪將家中老屋改造而成，提供偏鄉兒童學習與伴讀，卻於去年開幕前夕遭到尼莎颱風強襲，書屋被颱風捲走屋頂，募集的書籍幾乎都泡湯，歷經各方協助、重建後，圖書館特別與其合作，定期提供兒童繪本與親子書籍，不用借就能帶回家閱讀，希望帶動偏鄉兒童的閱讀風氣。

另外，圖書館同時協助充實石碇服務區漂書站的圖書資源，希望讓旅客到國道服務區休憩時，可以享受優質好書。

(中時)