基隆各國中小學 今年將全面建置創客教室

2018年03月20日 17:14 中時 張穎齊

基隆市長林右昌（左二）20日於市務會議上宣布，基隆市各國高中小將在今年內全數建置創客教室。（基隆市政府提供）

基隆市近年來力推廣智慧教育，市長林右昌20日宣布，基隆市各國高中小將在今年內全數建置創客教室，從小培養未來的創新人才，另外基隆市也獲邀參加27日在南港展覽館舉行的智慧城市展，展示基隆市推動智慧教育成果。

林右昌指出，市府這3年來推動「班班數位化」，建置校園高速網路，並已建置21間創客教室，今年還要再完成35校，目標是全市各國高中小學，都有創客教室，讓教學環境智慧化，此外也與多所大學合作，並引進Google最新的教學軟體，彌補過去基隆市教育資源不足的問題。

林右昌說，27日在南港展覽館登場的智慧城市展中，總統蔡英文將會率領各國大使、官員來瞭解基隆市推動智慧教育的成果，也歡迎民眾在27日至30日為期4天的展期中，到南港展覽館瞭解。

教育處長陳素芬表示，在基隆市政府積極爭取下，去年獲教育部國民教育署核定2143萬元、補助1930萬元，建置21校創客教室。今年再獲教育部核定1850萬元、補助1500萬元，建置21所學校之創客教室。

陳素芬指出，另外今年也獲得前瞻計畫核定1300萬元、補助1000萬元，建置14所學校創客教室。總共獲核定5293萬元，其中4430萬元皆由中央補助，其餘863萬元由市府自籌。

教育處統計，為推動班班數位化計畫，市府在2015、2016年共編列3578萬元，於每個班級教室設置55吋電視與電腦主機，經費全數由市府自籌；至於校園無線網路建置，2016年編列1061萬8000元，則是透過教育部一般性補助款辦理。

創客教室提供許多數位化及科技化的教具，並透過與多方面的單位合作，不僅可以於教室內採用互動式與即時回饋教學，使師生關係更為貼近，也可透過視訊及網路同步傳遞，結合多間學校一同進行，讓教學不再存在城鄉差距。

(中時)