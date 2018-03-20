走讀社頭一日遊 背包客說：社頭好好玩！

2018年03月20日 16:09 中時 鐘武達

參加走讀社頭一日遊的遊客，徜徉在忠義路的杜鵑花步道。（鐘武達攝）

走讀社頭一日遊，團員們體驗漫田埂漫步。（鐘武達攝）

清水岩生態文創協會為協助行銷社頭鄉，號召產業串聯開辦「走讀社頭一日遊．在最美的季節」活動，遊客反應超熱烈，連續3梯次都滿額，他們徒步10公里逛市場、在杜鵑花道吃鐵路便當，細讀社頭的人文與景觀，共同的心得是「社頭好好玩」。

社頭鄉除了織襪，還有不少美麗的人文景觀與特色商家，清水岩生態文創協會理事長陳慶福說，這些都是在地無形資產，需要被看見，為此，沒有政府奧援，該協會依然決定透過民間的力量整合，舉辦「走讀社頭一日遊」。

春天，社頭鄉忠義路的杜鵑花正盛開，「走讀社頭一日遊．在最美的季節」第1梯次於17日登場，20日是第2梯次，陳慶福說，原本預計可能不到10人報名，但竟然都有5、60人參加，甚至有來自遠方的桃園，他們大多是搭火車來的背包客，符合「走讀」的宗旨。

協會企畫經理梁秀琴說，氣象局預報20日會下大雨，前天特別逐一詢問報名團員是否願意接受全額退費，沒想到，所有團員都說「風雨無阻」，讓她很感動。

從上午8點到下午3點，由社頭火車站到清水岩寺，全程來回約10公里都是用走路，陳慶福、梁秀琴與商家負責人親自導覽到真姐驛站吃鐵蛋、福井鐵路文物館、逛社頭菜市場、忠義路賞花吃鐵路便當、橋頭吃豆花、昇田餅乾及新和春醬油廠，也仔細聆聽產業的故事。

「社頭真的好好玩！」來自台中的膝月珠表示，花300元就可以「走讀」社頭，還有特色便當與真姐鐵蛋可以享用，更能「讀到」社頭的產業歷史，實在很值得 。

(中時)