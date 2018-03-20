獨／孫越病床掛心22日記者會 對哈林感到抱歉

2018年03月20日 16:02 中時 洪秀瑛

孫叔叔在書上親筆留言，也把書送給哈林。（董氏基金會提供）

哈林22日將出席董氏基金會代言活動。（取自影片）

孫叔叔在影片中邀請哈林。（取自影片）

孫越（孫叔叔）公益形象深植人心，他因膽結石引發腎臟、胰臟發炎、肺部感染住院。人在生病時最軟弱，孫叔叔也一樣，他除了向主求助，也請教友們幫他集氣禱告。

他身體不舒服，但在病床上仍常想起許多事，包括2016年曾邀和碩聯合科技董事長童子賢捐贈所有戒菸成功獎金，今年再度邀他參與，孫叔叔一直放心上，病床上頻問董氏基金會同仁「童子賢回應了嗎」，也掛心22日無法參加「戒菸就贏」比賽活動記者會，對代言人庾澄慶（哈林）感到不好意思。

今年「戒菸就贏」活動代言人哈林是孫叔叔親自邀請，他元旦時，錄製一段35秒影片給哈林，在影片中還真心誠摯地拿出設計好的樣圖，隔空詢問哈林「如果你不滿意，我們再重新設計，希望你幫忙，謝謝你」，令人十分感動。

哈林此次代言的海報和文宣，都是根據孫叔叔給的意見而做，今年2月，孫叔叔在他的書上親筆簽名送給哈林，寫著「哈林教父 嘉欣美女」逗趣文字，他事後也收到哈林送給他的簽名餅乾盒及專輯，還開心的戴著帽子拍下照片傳給哈林。

孫叔叔昨（19日）在醫院內禱告希望由宋逸民、宋達民等藝人所組成的「台灣藝起發光促進協會」能帶動演藝圈更多的人信主，發揮力量做更多公益。

(中時)