推廣福衛七號　國研院出版《氣象衛星任務檔案》科普專書

2018年03月20日 16:26 中時 李侑珊 、鄧博文 、鄧博文

國家實驗研究院太空中心20日舉行「氣象衛星任務檔案—大鳥村的夏日救援」科普專書發表，這是以校園故事搭配漫畫插圖介紹即將發射的氣象衛星福衛七號，科技部長陳良基（圖）出席新書發表會。(鄧博仁攝)

國家實驗研究院太空中心20日舉行「氣象衛星任務檔案—大鳥村的夏日救援」科普專書發表，科技部長陳良基（左）出席，科普作家胡妙芬（中)反過來請部長簽名。這是以校園故事搭配漫畫插圖介紹即將發射的氣象衛星福衛七號。(鄧博仁攝)

國家實驗研究院太空中心20日舉行「氣象衛星任務檔案—大鳥村的夏日救援」科普專書發表，這是以校園故事搭配漫畫插圖介紹即將發射的氣象衛星福衛七號，福衛7號計劃主持人朱崇惠（圖）特地出席新書發表會。(鄧博仁攝)

繼去年發射遙測衛星「福爾摩沙衛星五號」（福衛五號）升空，國家實驗研究院太空中心今年將接續發射氣象衛星福衛七號，接棒在太空服役已達12年的福衛三號。為了讓國人了解這項太空科技成就，並啟發青少年探索宇宙的興趣，培養未來的太空科技人才，國研院太空中心推出《氣象衛星任務檔案－大鳥村的夏日救援》科普專書，在有趣的故事情節中穿插福衛三號與七號的基本介紹與科學知識，及其對生活的重要性和對世界的貢獻。

為了讓太空科普教育向下扎根，《氣象衛星任務檔案－大鳥村的夏日救援》一書的目標讀者為12歲至15歲學生，為貼近青少年的閱讀喜好，首創以輕小說類型介紹衛星科技，並由700名中學生（來自台北市、新北市、新竹市、台中市、台南市、屏東縣）票選決定書名，全書章節段落和字數也以多數青少年接受的科普閱讀長度來設計。

《氣象衛星任務檔案－大鳥村的夏日救援》以校園故事兩性互動情節為主軸，女主角是高中學霸，自小立志當氣象專家，高二時參與國研院颱洪中心颱風路徑預測研究，並準備以福衛三號的觀測資料為主題參加全國科展。她因為不小心弄丟學校社團「山鳥社」的工具，意外成為山鳥社的氣象顧問，並幫忙預測颱風路徑以決定社員是否上山為山鳥防颱。結果陰錯陽差在一次颱風來襲，與男主角即山鳥社社長共同搶救鳥兒。兩人在遭遇土石流，面臨颱風的威脅下，體會到人道救援的可貴與氣象衛星的重要性，意外成為好朋友。

《氣象衛星任務檔案－大鳥村的夏日救援》由國語日報社企畫編製，邀集資深科普作家胡妙芬與漫畫家曾建華、謝欣如共同完成。為了提高讀者的閱讀興趣，本書對科學的解說深入淺出，敘事幽默淺白，希望能讓青少年讀者從故事中更了解氣象衛星，並啟發其對科學探索的興趣。在圖文設計上，本書採取漫畫與插圖搭配的多元圖像形式，國研院太空中心林俊良主任更在推薦序中化身漫畫人物「直播主」，大力推薦這一本兼具知性與娛樂效果的優良科普讀物。

(中時)