搶千億大單！洛馬獨家授權「印度製造」F-16

2018年03月20日 15:57 中時電子報 蔡萱

為了能夠搶下印度空軍價值千億美元的126架中型戰機訂單，美國國防工業巨擘洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）宣布，在印度設廠的將不只是裝配生產線，而是更進一步的技術轉移，願意獨家授權給印度，讓印度能夠全球「獨家」生產F-16戰機。

據印度《經濟時報》報導，洛克希德馬丁戰略與商業發展副總裁拉爾（Vivek Lall）19日表示，「我們想對國際戰機製造市場提出兩個新詞彙，那就是印度及獨家」，他表示在印度生產F-16將是獨家的，這將會是其他飛機製造商從未提出過的獨家授權，將讓印度成為世界最大的戰機生態系統。

拉爾也表示，F-16戰機仍是美國空軍的骨幹，而且可以透過升級把該型戰機的壽命延長到2045年，再加上有來自F-22、F-35戰機技術的升級，可以讓F-16變得更強大。他也強調，F-16是所有競標印度這筆訂單的戰機中，唯一通過性能和工業規模驗證的戰機，可滿足印度生產營運和「印度製造」的需求。

F-16戰機。(圖/shutterstock)

近年來隨著印度空軍不斷採購新的戰機，不少製造商都表示願意配合莫迪「印度製造」的政策。洛克希德馬丁加碼提出了若是印度下訂百架F-16的話，願意將該型戰機的整個生產線從美國德州沃斯堡移到印度，成為全球獨家的工廠，洛馬公司也選擇與印度塔塔高級系統公司一起在印度成立合資公司聯合生產戰機，希望可以以此搶下印度價值約120億美元（約3,700億台幣）的訂單。

印度總理莫迪（Narendra Modi）為了強化印度工業基礎、減少對進口武器的依賴，期待印度廣大的軍武市場換取外國軍火商的技術，因此要求外國軍火商必須轉讓關鍵技術並與印度企業合作，在印度建廠生產武器，以便在印度未來軍武設計和製造關鍵性武器裝備。

若是沒有充分的技術轉移，印度軍武商只能淪為和過去一樣將分解的武器零件組裝，製造坦克和飛機也只能看外國軍火商的臉色，獲得同意後才可以製造。

F-16與「獅鷲」都是單引擎戰機，價格比雙引擎戰機低廉。印度在2016年10月正式重啟「中型多功能戰機」計畫，並決定美國F-16，以及瑞典紳寶（Saab）的「獅鷲」（Gripen）戰機是兩大候選機。不過之前也傳出印度有意要開放雙引擎戰機也參與競標，讓波音F/A-18等雙引擎戰機也有機會可以加入這場大戰。

(中時電子報)