Wonder Foto Day見證真實！用鏡頭享受生命看未來

2018年03月20日 16:03 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「當你的想像力無法集中時不能依賴你的眼睛」～馬克吐溫如是說！數位時代人手一機，我是「攝影者」，也可能是「被攝者」！然在鏡頭裡的影像就是所謂的真實嗎？黑與白、線條與構圖、人物多樣的表情，甚至是一個歷史瞬間！今年春天，在松菸舉辦的2018 Wonder Foto Day圓滿落幕，120位來自世界各地的藝術家在此用相機燃燒熱情、影像見證衝擊、記錄了真實與美好。

Justyna Mielnikiewicz作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

2018 Wonder Foto Day台北國際攝影藝術交流展3月16日（五）盛大開展，120名藝術家匯集於松山文創園區3、4號倉庫，在3月16日（五）至18日（日）為觀展者帶來一場精采的視覺饗宴。本屆活動預計入場人次為2萬人，讓喜愛攝影的人大飽眼福。

Wonder Foto Day今年來到第三屆，經過3年的醞釀，連結國際目標亦逐漸上軌道，同時也持續吸收經驗持續進步。今年將90公分見方的展桌改為120公分見方的獨立桌，相信在空間上及作品的整體表現上皆能有質量的提升。120位來自世界各地的藝術家即會在這各自一方的小天地中精心布置風格各異的獨有世界，保證讓所有來參觀的朋友們目不暇給。

Daesung Lee作品。（台北國際攝影藝術交流展提供）

在活動第二天（3/17）將會頒出12個評審獎與大獎，今年評審陣容更加國際化，來自多國的專業藝術觀點將豐富Wonder Foto Day的藝術視野。

今年特別展區與東京國際攝影節「T3 Photo Festival Tokyo」攜手合作，以「Boders」為主題，展出8位得獎藝術家的作品，自數千名投稿者脫穎而出的藝術家們勢必會帶來超乎期待的作品，以影像衝擊我們對「Boders」的想像，建立對世界的不同認識。

一年一度的Wonder Foto Day台北國際攝影藝術交流展致力於推廣年青攝影藝術，竟建立台灣攝影藝術與國際的橋樑。對攝影有興趣與希望增進眼界的朋友們也開始期待明年精采的盛會，看攝影能突破哪些極限，發掘這世上「瞬間」的真實與美感。

(中時電子報)