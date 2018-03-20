孫越高燒40度住院 董氏基金會：這兩天已能下床

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87歲孫越「孫叔叔」日前驚傳住院，好友張小燕轉也在臉書轉發一則「把愛傳出去」、內容透露孫越發燒住院的消息。長期和孫越合作推廣菸害防制的董氏基金會，方才正式對外說明，表示孫越本月初是因胰膽管結石、發燒到40度住院，現則是在治療老毛病肺阻塞COPD，目前狀況穩定，這兩天已能和人說笑，甚至可以下床在病房內活動。

藝人張小燕在臉書轉發「把愛傳出去」的臉書貼文，內文在18日透露「孫越因膽部結石發炎，肺部感染，期待第一關48小時不發燒，請主和大家幫忙集氣加油。」該貼文一經轉發，立刻獲得外界高度重視。

長期和孫越合作推廣菸害防制的董氏基金會，在徵詢家屬同意後、於下午出面說明；董氏基金會菸害防制組主任林清麗說，孫越本月7日因身體不適，且體溫在短時間內飆升至40度，趕緊送往急診治療，檢查發現，除了長久以來的肺阻塞COPD，還合併「胰膽管結石」，並引發胰臟和腎臟發炎而導致高燒。

孫越本身就有結石體質，過去也曾手術取出近1袋的膽管結石，此次醫療團隊原本也想用內視鏡手術來取出結石，但因膽管過於狹窄，暫時無法手術；林清麗說，孫越住院10幾天來，胰臟和腎臟的發炎狀況已獲得控制，現在則專注在控制因肺阻塞COPD引起的肺部感染，結石部分則等肺部感染獲得控制後再進行。

林清麗說，孫越因曾有38年的菸齡，肺功能很差，這10幾年來飽受肺阻塞COPD所苦，幾乎每年都因此住院4~7次，每次住院治療都要耗時半個多月，但他意志力都相當堅強，他的主治醫師，台大醫院內科部主治醫師楊泮池、林口長庚副院長蔡熒煌感到經驗，稱讚他每次在半個月的療程後，出院休養約2周，便可重新投入公益。

林清麗表示，孫越現在狀況穩定，這2天已能下床在病床內活動，也有活力和旁人聊天，但因為想安心靜養，以及不想造成大家麻煩，孫越這次依舊和以前一樣，謝絕訪客、不接受送花送禮，他甚至還因自己的病情對外界感到抱歉，轉述「對不起，讓大家緊張了」。

(中時)

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