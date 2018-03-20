2018健康博覽會 這家廠商的氫美機被日本人肯定了

2018年03月20日 16:01 中時電子報 綜合報導

2018世界健康博覽會在日本東京舉行，去年聚焦在氫氣（水素）產品上的風潮仍持續延燒，今年會場各家廠商紛紛推出能產生氫氣的機器產品，其中一家日本廠商Helix Japan因為去年取得台灣氫氧機製造大廠友荃科技的獨家技術授權，其推出的產品被大會認可是生產製造氫氧機的專業廠商，還特地專文推薦，台灣之光已藉由民間業者的努力，在日本逐漸發芽。

今年的健康博覽會於1/31~2/2在東京舉辦，已經是日本連續第36屆舉辦健康相關產業的盛會，從美容保養、健康食品、健康檢測、健身運動到有機天然等等類型，舉凡食衣住行育樂各面向與健康維護或預防相關的商品產業都納入，無論產業別或是廠商數都堪稱世界之最。根據統計，去年（2017)參展廠商有538家，參展人數達36344人次，日本社會已經明顯邁入高齡化，因此老年疾病預防、抗老化保養及健康管理產業等需求更是逐年增加，預計到2020年，日本健康相關產品市場將成長三倍至100億美元，健康博覽會也成為相關業者的兵家必爭之地。

去年(2017)的健康博覽會中，已經可以看出氫氣（水素）產業的蓬勃發展，市面上熱賣的水素產品從飲水、保健膠囊、美容保養、抗衰老再到氫氧機產品，無一缺席。而今年延續氫氣保健話題，大會更特地專文介紹所有生產製造氫氧機的廠商，其中一家Helix Japan所製造的氫氧機『HYCELLVATOR ET100』，正是來自台灣大廠友荃科技技術授權製造，這台機器被大會刊物定義為「朝醫療界與運動界普及推動的正宗氫氣吸入機」，也因此在會場引起許多專業買家廠商關注。

友荃科技董事長林文章表示，因為友荃一直都在研發氫氧設備的專業領域內，當時在日本與醫學院合作，共同研究氫氣對人體的幫助時，就開始萌生氫美氧生機的構想。而日商也看中友荃的技術成熟多次來台洽談，終於在2017年以三億日圓簽下技術授權協議，由日商生產製造，在日本發售。林文章說，過去大家都喜歡日本製造的東西，現在反過來由日本人肯定台灣技術，也算是揚眉吐氣了。

(中時電子報)