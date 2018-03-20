埤頭稻香鐵道自行車節 即日起開始報名

2018年03月20日 16:15 中時 鐘武達

埤頭鄉各界20日為即將在5月5日登場的稻香鐵道自行車節活動進行啟動儀式。（鐘武達攝）

連續6年的埤頭鄉「單車逍遙騎」今年擴大由縣府主辦並更名「埤頭稻香鐵道自行車節」，首場春季活動將於5月5日登場，20日受理報名第1天，埤頭鄉各界齊聚公所廣場宣傳，邀請全國車友騎單車到埤頭鄉欣賞春天的美！

埤頭鄉是生產稻米的重鎮，近年更以台糖舊鐵道沿線規畫自行車道推廣單車休閒，公所5年前開辦單車逍遙騎活動，每年春、冬季舉行，深受車友支持，縣府今年更挹注經費擴大推廣 ，並以貼近在地的特色將活動更名為「埤頭稻香鐵道自行車節」。

107年春季自行車節活動開始報名，縣府城市暨觀光發展處特別在埤頭公所舉辦宣傳活動，處長馬英傑與鄉長吳錦潭、立委王惠美、縣議員劉淑芳等各界都出席主持啟動儀式。

吳錦潭表示，「埤頭稻香鐵道自行車節」活動是以豐崙運動休閒公園為起點，全程約18公里，限額1000人，今年更增設「親子歡樂組」的騎乘路線，限額500人，路線全長約6公里，適合家長帶著7至12歲的孩子一起來參與。

報名期間即日起到3月30日止，名額只有1500人，參加的車友都有精美的完賽禮物，能欣賞精彩的節目演出，並可參加摸彩獲得折疊腳踏車等獎品，而且只要在活動當日拍下騎乘及沿途路線風景照片上傳至活動粉絲專頁打卡按讚，還有機會獲得百元超商禮券。

(中時)