「一中原則」回絕 我獲邀今年WHA邀請函機率極低

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中時

對於我國參與今年世界衛生大會（WHA），知情人士坦言，「拿到（邀請函）非常低，比去年還低」，從去年至今中國大陸對我參與國際組織力度加大，不僅我與世衛（WHO）秘書處人員見面得不期而遇，友我國家高層當面向WHO幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）進洽也被以「一中原則」等理由回絕。

知情人士表示，不管今年我國是否獲得WHA邀請函，衛福部長陳時中都將率團赴日內瓦，與友邦及理念相近國家舉行場外的雙邊會談。若最後我國沒有受邀，「不排除任何可以使用的回應方式」。

知情人士表示，去年中共19大後，可明顯感受台灣的國際參與受到壓力越來越大，今年情勢更為複雜，能否獲得WHA邀請函複雜度很高。

不過，今年我國也較去年加大力度，知情人士強調，「不能形成新常態」，若連續兩年台灣都無法受邀，這對台灣之後參加非常不利。

知情人士指出，今年美等友邦及理念相近國家相繼協助台灣進洽，多位理念相近國家高層曾當面向譚德賽表達，希望今年發邀請函給台灣，邀請台灣再度以觀察員身份出席WHA，但幹事長直接答覆，依據「一中原則」、「聯合國2758號決議」及「WHA通過25.1決議案」等理由回覆，讓人很失望。

知情人士還指出，11位友邦在日內瓦WHO駐團去年自發性成立「台灣之友」（Friend of Taiwan）也將比照去年聯合進洽台灣參與WHA。

此外，知情人士說，僑委會也動員僑胞寫信給各國衛生部長、國會議員等政要，請他們寫信給譚德賽促使台灣參與WHA。

(中時)

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