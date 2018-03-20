北村豐晴、馬念先老交情 首度合作懸疑《噬膽72》

章廣辰（右）是馬念先的粉絲。（緯來提供）

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北村豐晴（左）拍戲慢，馬念先熬夜拍戲，體力不支，在沙發上睡倒。（緯來提供）
黃沐妍（左起）、方志友、張立昂、章廣辰、馬念先在《噬膽72》玩鬼屋直播實境秀。（緯來提供）

緯來電影台今天（3月20日）宣布，自製電影《噬膽72》4月15日晚間9點首播。該片由北村豐晴執導，張立昂、方志友、房思瑜、陳珮騏、章廣辰、百白、阿虎、李英宏等人主演。由於該片是懸疑片，拍戲過程大多日夜顛倒，已3年沒熬夜拍戲的馬念先，稱體力是一大考驗。

該片描述一棟發生命案的李宅，多年後成為電視台《噬膽實境秀》網路直播節目，製作單位把參賽者送進全台鬼影幢幢的鬼屋和凶宅試膽72小時，不管對參賽者或節目單位，甚至是20幾年前的命案關係人來說，都是一場「人性」考驗，貪婪的下場會帶來報應？還是獎勵？

馬念先表示，「整個拍攝過程、時間過程辛苦、日夜顛倒，我已3年沒這樣熬夜，剛開拍前幾天能休息就盡量休息，後來不由自主會睡著，太累、又冷，坐在沙發上就入定了；早上7、8點收工，回到家睡到中午，下午又得回到片場繼續拍，才第3天就不行了」。張立昂更笑說：「馬哥的表情就是告訴大家『讓我死了吧』！」

馬念先與導演北村豐晴有十多年交情，《噬膽72》是2人首次合作，馬念先說：「我們很少聯繫，卻有種神奇的默契，這是我第一次拍驚悚題材，他很能抓我的點，我丟回去的也是導演想要的，才會被他叫『戲神』，不過那都是他在鬼扯的啦。」

由於2 人交情好，馬念先還在片場當起場記，但北村導演對細節有自己的堅持，磨戲很慢，馬念先忍不住催促：「導演，動作可以再快一點嗎？」但有職人精神的北村還對對細節琢磨再三，馬念先只好苦笑：「我對北村導演：『講你再慢慢拍，我睡給你看』！」

章廣辰與馬念先在《噬膽72》飾演勇闖鬼屋的直播參賽者，章廣辰崇拜地說：「得知道和馬哥一起工作就很開心，長時間對戲相處後，才敢透露自己是他的歌迷，沒想到他還開車送我回家！」他也佩服馬念先的親切與敬業佩服：「不管多長多硬的台詞也總是一次到位，外表輕鬆，其實實力深不可測，不愧被北村導演稱為『戲神』」。

(旺報)

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