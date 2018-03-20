假車禍詐財變結夥強盜 為1千元賠7年牢

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3名男子因缺錢花用，去年8月在大園製造假車禍意圖詐財，但「肇事」的洪姓女子執意報案、請警方處理，3人惱羞成怒，竟亮槍強行奪走洪女身上的1000元現金，隨即加速逃逸，豈料詐財變結夥強盜，桃園地院依攜帶凶器結夥強盜罪，重判3人7年2月至3月不等。

張姓駕駛去年8月11日一早載著許姓、余姓男子行經大園區，因缺錢花用，共謀製造假車禍，騙車主停車後再向車主索討車損費。一行人隨即在路上尋找「獵物」，見洪女在同向騎車，張男隨即駛進洪女，突然強行右轉，2車發生碰撞。

3人隨即下車，一開口就是問洪女：「要怎麼處理？」，洪女堅持報警，周旋不下，余男隨即從車上拿出空氣槍抵住洪女腰際、要求上車談，遭洪女拒絕，3人改問洪身上有多少錢，強搶她皮夾內的1000元現金後駕車離去，洪女事後報警提告。

張男和許男稱本來只是要製造假車禍詐財，余男一掏出槍就走偏了，余男則一度辯稱是取槍的時候不小心碰到洪女，且立即將槍收起來，但洪女指證歷歷，法官認為另2人都沒有制止掏槍，還持續討錢，事後也朋分花光，認為3人正值青壯年還對嬌小女子持槍恐嚇，洪女也堅持不原諒3人、拒絕任何賠償，桃園地院法官依結夥三人以上、攜帶兇器強盜罪，判余男和許男7年3月、張男7年2月。

(中時)

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