讚！艋舺龍山寺、北市中山堂有望成為國定古蹟

2018年03月20日 16:13 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

艋舺龍山寺為了環保，雖看不見香火，然依舊香火人聲鼎沸！斑駁瓦牆、莊嚴肅穆神明！在每個國家中，古蹟代表代先民走過的生活足跡，具有承先啟後的文史教育功能， 保有古蹟愈多的城市，愈能襯托該座城市的文化氣息！

欽差行臺。（文化部提供）

文化部長鄭麗君今（20）日訪視台北市定古蹟艋舺龍山寺，除了肯定寺方長期以來對台灣文化所作貢獻外，鄭麗君並宣佈文化部將正式啟動包括台北市艋舺龍山寺、大龍峒保安宮、台北公會堂（台北市中山堂）、欽差行台，以及高雄市旗後礮台、打狗英國領事館官邸等6處直轄市定古蹟，指定國定古蹟之審議程序。

打狗英國領事館。（文化部提供）

鄭麗君強調，在這6處重要直轄市定古蹟的國定古蹟審議過程中，相關研究成果將會被全面整理，希望促成歷史的再發現，並提高國人對文化資產議題的重視。

旗後礮臺。（文化部提供）

為了解直轄市定古蹟文化資產保存情形，部長鄭麗君今日由財團法人台北市艋舺龍山寺副董事長黃書瑋、文化部文化資產局局長施國隆等人陪同，訪視位於台北萬華的艋舺龍山寺。在聽取完教授李乾朗的導覽及寺方簡報後，鄭麗君表示，在去（106）年12月22日召開的文化部古蹟歷史建築紀念建築審議會，便有委員提出應對精省前，北高兩市6處二級古蹟進行國定古蹟審議。鄭麗君說，為利落實文化資產保存法相關規定，今天文化部將全面展開艋舺龍山寺等6處直轄市定古蹟的國定古蹟價值評估，預計於今（107）年底前提送古蹟歷史建築紀念性建築審議會完成審議。

局長施國隆說明，民國71年通過的舊文化資產保存法，將「古蹟」區分為第一、第二、第三等三級，分別由中央、省及直轄市、縣市層級主管。民國86年文資法第2次修法時，取消舊法的三級分類。然而，修法前全國48處二級古蹟中，位於台灣省的42處全數改為國定古蹟，而當時北高二直轄市的6處二級古蹟，卻未曾重新審議，造成文資法執行上的不一致。

文化部長鄭麗君說明文化部啟動艋舺龍山寺等6處國定古蹟審議程序。（文化部提供）

鄭麗君指出，國定古蹟和市定古蹟，都是台灣世代傳承的重要資產，然而具體的差別在於，國定古蹟在歷史文化上的重要性，跨越了當今的行政區界限，甚至及於全國。以艋舺龍山寺為例，其建寺歷程見證自1738年起，北台灣地區的各項重要變化，而龍山寺的多次整建，也反應台灣不同時期的物質發展與藝術潮流，如現今1920年改建的建築，前殿八角藻井，鐘鼓樓轎式屋頂及正殿圓形藻井皆精美絕倫。建築施工嚴謹，雕刻精細，無論木雕、石雕、彩繪、書法、交趾陶及剪黏都出自名家之手，藝術價值極高。

台北公會堂。（文化部提供）

鄭麗君強調，此次訪視也是了解文化部與龍山寺合作進行3D掃描與環境監控的情形，而這些文化資產的科技應用，也說明了文化資產是隨著社會發展與時俱進的。因此，文化部希望這次國定古蹟的審議程序，也是運用新科技、新研究，讓國人所熟知的這6處古蹟被重新發現、重新認識。文化部感謝6處古蹟管理機關多年來的持續付出，也希望社會共同加入文化資產傳承的行列！

(中時電子報)