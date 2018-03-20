大愛電影《憨嘉》、《戲人生》 金穗40觀摩片

2018年03月20日 16:17 中時 潘鈺楨

《戲人生》是敘述資深藝人高振鵬的故事。（大愛電視提供）

大愛電視製作的兩部電影《憨嘉》與《戲人生》，受邀參與今年金穗獎觀摩影片，這是大愛電視繼去年《望月》後，再度受邀參與金穗獎電影盛會。

《憨嘉》與《戲人生》皆為真實人物改編，《憨嘉》由李鼎執導，是敘述一個流氓世家中最後一個流氓的故事，由鄭人碩、李亦捷、楊鎮、吳震亞主演；其中鄭人碩降齡演出20歲入監的菜鳥、楊鎮則飾演弒父殺人犯、李亦捷飾演鄭人碩的女朋友，吳震亞是監獄裡的惡霸。李鼎表示，這是他遇到最多挑戰的片子，大家通常可以用言語、文字或一個禮物表達感情，但是遇到說不出口、表達不了的時候，《憨嘉》可以幫忙說出這些，如果時候還沒到，就讓《憨嘉》幫忙完成這件事情，希望觀眾在看這部作品的時候，會有更多勇氣。

《戲人生》是敘述資深藝人高振鵬「高老爹」的故事，高振鵬是台灣演藝界的長青樹，《戲人生》就是他曲折人生的縮影傳記，高振鵬表示自己演自己，這種感受就好像回到時光隧道裡，九十歲生命中的點點滴滴，又再度重現；也非常高興能夠由屈中恆演出青年、中年時代的自己。當年與屈中恆兩人同時入圍金鐘，屈中恆也是自己兒子的同學，兩人非常有緣份。

高振鵬回憶當初和屈中恆說到大陸老家的變故，屈中恆立刻聲淚俱下，整場戲拍攝過程，工作人員與導演也跟著掉眼淚，對於屈中恆深刻的表演非常感佩。《戲人生》是由本人親自演出，讓觀眾在觀賞的同時，更深刻感受高振鵬的戲骨與戲魂，品味真正的「戲人生」。

《戲人生》電影院線播出時間為三月二十六日19:40，《憨嘉》則為三月二十八日 20:10，地點為光點華山電影館，有興趣的關眾即日起可在全台灣ibon索票。因為《憨嘉》的電影票已於第一天秒殺索取一空，大愛電視為服務觀眾，《憨嘉》電視版安排於四月十五日(日)20:00大愛二台播出，《戲人生》四月二十二日(日)20:00大愛二台播出。

今年第40屆金穗獎是具有特殊意義的里程碑，影展延伸去年「新銳給力、尚青最影」的主軸精神，將於107年3月24日至4月1日於光點華山電影館舉行，4月2日至5月13日於全國各地巡迴放映。

(中時)