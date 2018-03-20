荔枝椿象氾濫 芬園同安小尖兵掛平腹小蜂卵卡護果園

芬園鄉同安國小發展特色課程，師生在課後到學校旁的龍眼林進行生態探索，時值荔枝椿象繁殖高峰期，帶學生施放平腹小蜂，以實際行動了解生物防治法，守護阿公阿嬤的龍眼林。（謝瓊雲攝）

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每年3、4月是荔枝椿象繁殖高峰期。密集成群聚集常令人看到時感覺噁心，加上受驚嚇會噴出有毒汁液，導致果農皮膚紅腫潰爛，讓果農十分厭惡。（謝瓊雲攝）
同安國小校園周邊都是果園，學校利用課後生態探索課程帶學生認識荔枝椿象的「剋星」平腹小蜂。（謝瓊雲攝）
台大昆蟲系利用蛾類蟲卵培育平腹小蜂，每片卵片上有200顆卵，放置荔枝龍眼林中孵化後就會主動找椿象卵進行產卵寄生。（謝瓊雲攝）
同安國小學生黃文榆率先將平腹小蜂的卵卡吊掛到龍眼林上。（謝瓊雲攝）

春暖花開，荔枝椿象進入交尾產卵的繁殖高峰，位在彰化縣芬園鄉山區的同安國小，利用課後生態探索課程走入農園，認識荔枝椿象與其危害，並在龍眼樹上吊掛平腹小蜂卵卡，學習以生物防治法守護阿公阿嬤的龍眼林。

同安國小全校僅34名學生，是十分迷你的偏遠學校，近年積極發展學校特色，利用校園內外豐富的自然與環境資源，每周一次進行課後生態探索，帶領學生觀察生態，也藉此認識近年造成危害的斑腿樹蛙與荔枝椿象等外來種。

校長施皇羽表示，校園附近有許多龍眼和荔枝果園，不少學生家中阿公阿嬤仍在務農管理農園；近來又進入荔枝椿象氾濫期，因此由生態教師葉榮仁帶學生實際走進果園裡，了解「生物防治法」以生物剋生物的原理。

葉榮仁說，向台大昆蟲系購買台灣本土種寄生蜂「平腹小蜂」卵卡，由五六年級學生一一吊掛在龍眼樹上，小蜂孵化後就會四處飛尋找適合的昆蟲卵塊產卵寄生，導致椿象卵死亡無法孵化。

葉榮仁說，平腹小蜂近一個月的生命週期，可讓學生實地觀察小蜂與椿象生態、實際見識到以蟲剋蟲的原理；更可透過孩子們回家與阿公阿嬤們分享，試著用不需噴灑農藥的生物防治方式管理果園，改變慣行農法、對環境更友善。

台中區農改場蟲害防治助理研究員于逸知表示，荔枝椿象大量繁殖，是否會造成農作大量減產，實際上影響並不明顯，主要是荔枝椿象受驚嚇後會噴濺具有腐蝕性的毒汁液，導致皮膚紅腫、潰爛，產生不適，對許多農民在田中管理操作是極大困擾。

彰化縣農業處本月7日已經在彰化市、芬園鄉交界山區施放5萬隻平腹小蜂；台中區農業改良場20日和22日兩天也將至社頭、員林和芬園各放約6000隻平腹小蜂。

農業處副處長郭至善說，彰化縣荔枝、龍眼產區約佔1800公頃，平腹小蜂的生態防治法，今年是首度示範推廣，將密集追蹤了解防治情況，進一步評估防治成效果做為日後參考。

(中時)

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