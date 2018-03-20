世衛幹事長親中 我專家參與技術會議遭刁難

2018年03月20日 16:47 中時 陳建瑜

中國大陸對台灣打壓力度，我今年爭取參與WHA情勢更為複雜，知情人士表示，WHO幹事長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）親中，世衛（WHO）受到中國大陸壓力增大，去年我國申請18場技術會議，最終只獲得5場，甚至我參與某友好國家的重要會議，因WHO威脅抵制，致使我專家無法參與。

知情人士指出，去年我申請世衛18場技術會議，台灣只獲得5場，甚至過去曾經可參與的會議，今年也無法，明顯是中國打壓。有時我專家參與專家會議，都是到最後一刻在被通知，處處收到刁難。

知情人士透露，某友好國家舉行全民健保的會議，結果因譚德賽反對，甚至揚言抵制，致使我專家無法參與。譚德賽就是親中，就是一個政治人物，我方與他溝通非常困難。

另外，知情人士說，我國製造蛇毒血清的品質非常棒及穩定，亞洲、非洲國家及WHO一直台灣分享成果，但我國一提供後就被列為「中國」，我方對此要求只要寫「台灣」即可，否則將無法提供WHO資料。

為了宣傳今年我國參與WHA，知情人士指出，為了配合譚德賽推動「universal health coverage」，台灣今年的口號是「health for all-Taiwan can help！」。

(中時)