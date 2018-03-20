丹尼斯奎德演冷漠嚴父 意外養出主唱兒

丹尼斯奎德認為這是個激勵人心的故事。（CATCHPLAY提供）

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被譽為激勵人心直逼《攻其不備》，今年開春最療癒電影《夢想心樂章》（I Can Only Imagine），上周於美國上映，以1700萬美金空降票房第三名，僅次《黑豹》與《古墓奇兵》，單廳票房數字更在前十名中居冠；描述全美史上跨「福音音樂界」與「流行音樂界」最暢銷歌曲創作者，背後真實圓夢故事。

美國流行福音搖滾樂團「憐憫我MercyMe」主唱巴特米拉德從小在暴力父親的精神虐待下長大，為了逃避痛苦，他躲進主與音樂的撫慰中，長大離家後，巴特以自己與父親的真實故事為靈感寫下了這首歌「I Can Only Imagine」，他親身體驗到音樂是如何拯救自己，而信仰是怎麼改變他的父親，真摯動人的曲搭配勵志感人的詞，讓這首歌一發行即在福音音樂界及流行音樂界得到廣大的迴響，成為美國電台史上最熱播的福音歌曲，也給了無數人力量與勇氣。

《夢想心樂章》由金球獎提名男星丹尼斯奎德（Dennis Quaid）飾演用冷漠來掩飾自己的父親亞瑟，他說：「這是個非常激勵人心的故事，我們可以看見一個人的心如何從冷硬變得溫暖。」而靈魂人物巴特米拉德則由百老匯新星傑麥可芬利J. Michael Finley演出，這是他首次登上大銀幕，在電影中展現了他優美的歌聲與令人動容的演技。

《夢想心樂章》描述全美最受歡迎福音樂團主唱相信自己、堅持不放棄，努力追夢的故事；巴特（傑麥可芬利　飾）在嚴父亞瑟（丹尼斯奎德　飾）的高壓教育下成長，童年生活痛苦不堪，但幸好有音樂與信仰讓巴特獲得原諒的勇氣，也讓父親得到改變的救贖，所以巴特決定要將自己的故事唱出來，讓更多人能從中得到相信自己的堅持力量。電影5月11日在台上映。

(中時)

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