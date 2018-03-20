全球首創防癆體系 台灣防治成果分享全球

2018年03月20日 16:26 中時 陳志祥

疾管署集合10多家醫院組成全球首創的「多重抗藥性結核病醫療照護體系（The Taiwan MDR-TB Consortium, TMTC）」，能將多重抗藥性結核病治療成功率提高至82.4％，獲得國際權威期刊Clinical Infectious Diseases（CID）刊登，做為其他國家抗藥性結核病防治的典範！

世界衛生組織指出，在2016年發布的結核病追蹤治療結果，多重抗藥性結核病人的治療成功率僅有52％，其中有17％個案死亡、15％中斷治療、9％治療失敗，顯示國際間抗藥性個案治療的困難度。

疾管署慢性傳染病防治組長黃彥芳表示，抗藥性結核病的治療對病人具有多面向影響，一般結核病人僅要規律服藥6個月即可痊癒，但是多重抗藥性結核病需要18到24個月療程，病患要配合施打針劑，忍受更多的藥物副作用與家庭、經濟的壓力。

台灣也曾面臨防治肺結核的困境，經常發生病患不好配合，防治效果有限，於是疾管署「集思廣議」想到妙招，2007年疾管署邀集萬芳醫院、桃園醫院、彰化醫院、衛福部胸腔病院與東區防癆協會等團隊10多家醫院組成「多重抗藥性結核病醫療照護體系」。

這套系統是國際期刊最有興趣的內容，驚嘆台灣的創意，它增加抗藥性結核病患者醫療照護的個案管理及關懷力量，給予每位病人都治管理，並在遭遇壓力、歧視、經濟困頓時，提供整合性服務與支持。

萬芳醫院副院長余明治是這項計畫台北團隊主持人，他說，病患1次要吃5、6種藥物，其中有1種藥1天吃4次、1次5、6顆，亦即病患1次要吃20顆以上的藥粒，每顆像花生米大小，有人會撐不下去，另外也有打針的藥劑，天天打也受不了。

10年來，透過醫院公共衛生與醫療體系有效整合及合作，提供上百人完整的醫療照護，台灣的多重抗藥性結核病在管個案數大幅降低，由2007年440人降為2017年底152人。透過這套體系能將多重抗藥性結核病治療成功率提高至82.4％，中斷治療及治療失敗率皆不到3％。

台灣陸續將治療的經驗與中國大陸、越南、菲律賓、史瓦濟蘭及尼泊爾等分享交流，疾管署期待國際權威期刊能將台灣抗藥性結核病照護的成功經驗分享到全世界。

(中時)