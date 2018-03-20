利菁同名EP《Regine》 3月22日＜迷霧＞MV上線

2018年03月20日 16:24 旺報 廖慧娟

利菁新歌〈看我看我〉主打電音曲風加記憶性強烈的舞步。（伊林娛樂提供）

麻辣天后利菁睽違2年半推出同名EP《Regine》，今天（3月20日）宣布多項喜訊，不僅連續3周蟬聯博客來冠軍，《Regine-迷霧預購版》預購首日即登上博客來即時暢銷榜冠軍寶座、《看我看我-正式版》發行首周奪佳佳唱片與博客來銷量雙冠，目前正朝第4周邁進。

利菁謙虛的說，完全是運氣好，才能連續奪冠：「我第1張成績是2周冠軍，很感恩了，這次運氣好，沒有遇到強敵，是在阿妹後面出，沒被掃到，聽說後面還有很多強棒，現在朝第4周邁進，希望能繼續衝。」

對於連續3周奪冠，她特別感謝陳珊妮老師提供的祕訣：「她告訴我，如果我不急的話，過完農曆年，3、4月再發片，因為那時候出的人最少，哈哈哈！」

利菁透露，表姊是華語歌壇唱將葉璦菱，一開始也懷疑利菁的歌唱實力；這次新歌公布後，利菁特別拿給表姊聽，葉璦菱大讚：「果然是自家人！」並點評說，這張單曲的音準、拍子都到位，演唱有味道，並告訴利菁：「唱適合自己聲線的歌就好聽」；之前利菁曾要求葉璦菱公開舉辦個人演唱會：「我一直希望葉璦菱出來開演唱會，她不肯，說要我一起唱，才要開，因為她不想扛票房，票房要我扛，哈哈哈。我覺得可以考慮家族一起開，侄子OZ也一起唱。」

這次出輯，利菁完全不計成本，不僅飛南韓3次練舞，歌曲＜看我看我＞MV一公開，就獲得許多網友鼓勵和支持，洗腦的電音曲風加上朗朗上口的歌詞、記憶性強烈的舞步，傳唱度超高，就連藝人賴琳恩也在臉書分享Cover版的＜看我看我＞，勢必再掀起一股模仿旋風。

EP第二波主打歌曲＜迷霧＞描述每個人的人生路上都是跌跌撞撞，有時候會遇到難過的關卡「就像迷霧一樣」，但歌詞最後仍表達出希望撥開迷霧，找到真正的愛的寓意。MV 預計3月22日早上10點在利菁臉書、利菁官方YouTube頻道同步公開。

(旺報)