天心追極光度蜜月！穿比基尼泡藍湖辣翻冰島

2018年03月20日 16:28 中時 林淑娟

天心泡冰島藍湖溫泉。（福隆）

天心泡冰島藍湖溫泉。（福隆）

天心終於追上極光。（福隆）

天心和老公金英敏到冰島補度蜜月。（福隆）

天心和老公金英敏到冰島補度蜜月。（福隆）

天心和老公金英敏結婚周年，小倆口終於抽出空檔前往冰島甜蜜度蜜月！一抵達冰島兩人立刻朝聖最著名的仙境－藍湖溫泉，好身材的天心也換上比基尼泡在這夢幻的藍色溫泉裡。除了泡藍湖溫泉、追極光，天心還特別造訪電影《白日夢冒險王”》所拍攝地－Seydisfjordur。

這一次的蜜月行全自助，由天心一手包辦規劃幾個月，從機票、訂房、到租車及行程安排，行前可是做足功課，翻遍所有旅遊書及網上的攻略，出發前準備滿滿的五大箱行李，其中包含兩箱台式或韓式食物，因擔心吃不慣北歐的食物，夫妻倆打算在旅行途中也親自下廚。

天心表示，尤其她特別喜歡大自然美景，光是瀑布就規劃了六個景點，並且租了一台車翻繞環遊冰島各個旅行勝地。這趟旅行的重點是欣賞絕美極光，天心說，冰島的天氣十分魔幻，每十五分鐘就變換一次，看極光只能拜求好運氣，雖然天氣不穩，不過為了找尋絕佳拍攝位子，她寧可天天早起場勘，老公笑她把旅行搞得像拍戲一樣。

不過等待極光可得靠運氣，因為天氣不太好，所以他們花了整整三天的時間在 米湖區Myvatn等待，每天開車3個半小時，從半夜等到凌晨，花上幾個小時都是基本的，終於到了第3天才看到夢幻極光。天心興奮形容，極光就像飄在空中一樣，很真實又很虛幻，真的就像在夢境中，加上另一半願意陪伴她一起圓夢，一起欣賞浩瀚宇宙的美景，真的很感動。

不過在冰島追極光，最擔心的是安全問題，天心表示，開雪地要非常謹慎小心，常常看到其他旅客車子直接跑出車道，輪子甚至陷入雪地動彈不得，老公看到也會趕緊下車幫忙營救。尤其冰島的一號公路是單線道，完全沒有路燈，一片漆黑，在時速90的車速上，駕駛只要一個不留神就會很危險，自助雖然浪漫，但也有很多挑戰。

這趟蜜月旅行，天心計畫在冰島停留約兩周時間，下週三才回韓國。天心表示，這趟旅程感覺像夢一樣，已經很久沒這麼放鬆的好好度假，這一刻真的等很久，真的很想多待上幾周，但因為有工作實在沒辦法多留，她也期待下一趟旅程且已經開始規劃了。

(中時)