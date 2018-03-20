俄羅斯世足賽奪冠？梅西：我的最後機會

梅西去年10月在南美區資格賽對厄瓜多上演帽子戲法，帶領阿根廷拿下俄羅斯世足賽門票。（美聯社資料照）

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中時電子報
／綜合報導

包括2014巴西世足賽在內，3年間於3個國際大賽屈居亞軍，就連阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）都坦承，他為此哭過了許多次。30歲的梅西希望今年在俄羅斯能一圓夢想，甚至對媒體表示，這可能是他贏得世界盃的最後機會。

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「輸掉決賽讓我多次落淚，」梅西說：「我因為沒能達成國家的夢想而哭泣。我的目標和每個阿根廷人一樣，要舉起世界盃冠軍。」

阿根廷於2014世足賽、2015美洲盃與2016百年美洲盃，連3個大賽闖入決賽卻都無緣冠軍，傷心的梅西甚至在2016年退出過國家隊。但他還是回來了，並在最後一場世足南美區資格賽，對厄瓜多大演「帽子戲法」，帶領「藍白軍團」殺入俄羅斯世足賽。

「我一直夢想著進到決賽、舉起冠軍獎盃，」梅西說：「希望這次我們能踢出一個很好的世界盃，重溫和2014年類似的經驗，不同的是這次是捧起獎盃。要贏得世界盃不容易，上次我們做得不錯，卻因為小瑕疵而未竟全功。我們全都渴望著為我們的國家捧盃，希望這次上帝保佑，實現這個夢想！」

阿根廷本屆與克羅埃西亞、冰島、奈及利亞同組，對手實力算是平均，但畢竟沒有傳統強隊，阿根廷仍被高度看好。然而，阿根廷上次贏得世足冠軍是1986年，梅西也還不曾與藍白軍團贏得成年國際賽冠軍，民眾的期待始終是沉重的壓力。

「世界各地的阿根廷球迷都如此渴望冠軍，希望能在我的手中實現，儘管我試著不要每天活在這種氛圍中，希望不要一直想著今年6月的世足賽，但那幾乎是不可能的。」梅西說：「世界盃就是在那裡，而民眾就是這樣的高度期待，希望我帶領阿根廷贏得世界盃冠軍。」

(中時電子報)

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