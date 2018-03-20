IG好閃！彩色海芋添浪漫！大牽紅線助脫單

2018年03月20日 16:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美麗的花朵增添浪漫氣息！大牽紅線助脫單！2018桃園彩色海芋季」即日起至3月25日，於大園區聖德北路與田溪路交叉口，持續展開。17日人次已達45萬，再創新高！活動以「戀人勝地，幸福桃園」為主軸，主辦單位貼心照顧單身族群，特別推出「月老遇上邱比特」活動，桃園市副市長游建華化身月老，帶著小小助手邱比特，與現場男女趣味互動，直接為民眾牽上紅線，盼人人能更親近「浪漫芋花園」。

三月春暖花開，來「2018桃園彩色海芋季」欣賞美麗花朵。（桃園市政府農業局提供）

今年桃園彩色海芋季，設置許多浪漫的花卉裝置場景，吸引許多遊客親密合照放閃，桃園市副市長游建華也以一身月老扮相，透過抽紅線配對遊戲趣味與民眾活動，大牽紅線，由在地幼兒園小朋友裝扮的小小邱比特也來助陣，還有「小小花童選拔賽」現場氣氛甜蜜又可愛。

民眾帶著毛小孩參加2018桃園彩色海芋季。（桃園市政府農業局提供）

桃園市副市長游建華表示，活動圍繞「浪漫芋花園」，藉由輕鬆創新活動，拉近與民眾距離，更重要的是打響桃園彩色海芋季、成為最新熱門戀人聖地。彩芋季配合溪海休閒農業區的農業資源特性擬定適合的發展方式，透過整合當地資源、結合當地農產發展餐飲、設計低碳旅遊套裝行程，期盼藉此每位遊客來到溪海地區後能夠享受更佳的服務環境與享受花卉植物。

桃園市政府副秘書長邱俊銘表示，因應開展首周末活動人潮眾多，將活動主幹道及週邊道路擠得水洩不通，主辦單位特針對周末重新規劃交通管制方案，擴大道路管制範圍，將聖德北路沿線列入管制區內，管制區北側為聖德北路與大園區和平西路交叉口為起始點，南至聖德北路與中壢區月桃路交叉口為終止點。

0317「2018桃園彩色海芋季」現場照片。（桃園市政府農業局提供）

市府除加派警力協助疏通外，亦加強沿線指示牌，引導遊客將車輛停靠至位於「青埔棒球場旁之免費的文中三停車場」停放車輛，並利用免費接駁專車抵達會場。另因應管制區擴大，特增設管制區內接駁車，將停靠至管制區外的遊客借園區內接駁車接送至活動會場，減少遊客步行時間，現場賞遊也更加輕鬆，歡迎大家多加利用。

(中時電子報)