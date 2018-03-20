不只超級眼鏡蛇 巴西陸航的現代化雄心

巴西軍方的H225M直升機。(圖/Airbus Helicopter 2015/12/21)

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中時電子報

巴西陸軍近期已與美國展開接觸，可能成為第一個採購美軍退役二手AH-1W「超級眼鏡蛇」攻擊直升機的國家。據《詹氏防務》2017年7月報導，巴西陸軍建立了具有雄心的策略，以「陸軍航空策略計劃」（Strategic Program Army Aviation, Prg EE AvEx）規劃自2018年起透過採購與升級計劃直升機及運輸機，以現代化其機隊。

巴西陸軍的HM-1黑豹直升機。(圖/巴西陸軍 2017/10/28)

該計劃規劃升級AS 350 L1 「松鼠」(Esquilo)式直升機、AS 550A2「耳廓狐」(Fennec) 式直升機及AS 365K「黑豹」(Pantera) 式直升機，採購頭盔顯示器、光電/紅外線酬載、12.7公釐機槍、飛彈及導引火箭，用於AS 350 L1「松鼠」和AS 550A2「耳廓狐」，名稱將採用「Fennec AvEx」。計劃亦包含在聖保羅州陶巴特（Taubaté）建立飛行模擬中心和飛行基地，與研發EC 725「超級美洲山獅」（Super Pantera）直升機的模擬器。

HA-1耳廓狐直升機。(圖/Airbus Helicopter 2016/3/30)

巴西陸軍也將採購12架中型運輸直升機以逐步汰換AS 532UE「美洲山獅」和UH-60L「黑鷹」直升機。採購配備機槍、飛彈、導引與吳導引火箭的偵查及攻擊型直升機配賦與位於陶巴特的航空第一營。自2022年起採購12架新式雙引擎定翼機，配賦位於西北內陸的亞馬遜瑪瑙斯（Manaus）的第四航空營，用於指揮及控制（command-and-control）、部隊運輸及後勤角色。

巴西陸軍的H225M人員垂降。(圖/巴西陸軍 2017/9/28)

陸軍自2019年起也尋求二手的定翼機用於教則實驗（doctrinal experimentation）。

巴西軍方在2017年接收的H225M直升機。巴西正在推動陸航現代化計劃。(圖/Airbus Helicopter 2017/5/23)

AS550係以AS350及AS355為基礎研發的雙引擎軍規版本，AS350為商規版本。目前AS350系列的最新型號為H125，AS550的最新型號為H125M。巴西陸海空三軍的空巴直升機系列機種，全數由空中巴士直升機在巴西的全資子公司Helibras製造。

國軍當初引進EC225「超級美洲山獅」救護直升機時，將法系的EC225(或寫作EC 225)直接套用美軍飛行器命名法則直接在中間加上「-」，當時航空史專家、《軍用飛機型號與命名》一書的作者傅鏡平曾指出按美軍命名法則，EC-225表示是C-225型運輸直升機衍生出的「電子戰(E)」版本，軍方不求甚解會造成誤解。

第一個欲採購美軍退役超級眼鏡蛇的國家揭曉

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巴西、加拿大和西班牙是少數擁有自己的裝備命名法則的國家。「耳廓狐」直升機命名為HA-1，「黑豹」直升機巴西陸軍命名為HM-1，「黑鷹」直升機命名為HM-2，「美洲山獅」直升機命名為HM-3，EC 725則是維持原廠型號。

(中時電子報)

文章來源：Brazilian Army announces ambitious aviation modernisation plan

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