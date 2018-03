金馬奇幻「經典重現」 挖出《E.T. 外星人》、《我是一片雲》

2018年03月20日 16:36 中時 潘鈺楨

林青霞、秦漢、秦祥林三大巨星聯手演出的《我是一片雲》。(金馬奇幻提供)

2018金馬奇幻影展不僅網羅各國奇幻佳片,更從上百位影迷寫下的期盼片單中篩選出「影迷許願池」單元,除了邀來改編百老匯傳奇音樂劇的《屋頂上的提琴手》,還有《敦克爾克大行動》導演克里斯多福諾蘭的《記憶拼圖》和《黑天鵝》導演戴倫艾洛諾夫斯基的《噩夢輓歌》,讓影迷一窺他們當年震撼影壇的銳氣與創意。「經典重現」單元則有史蒂芬史匹柏的科幻經典《E.T. 外星人》、被「電影筆記」選為影史十大影片第二名的《獵人之夜》,以及台灣「三廳電影」的巔峰之作《我是一片雲》,呈現影史不同的璀璨樣貌。

將同名舞台劇搬上大銀幕的歌舞片《屋頂上的提琴手》(Fiddler on the Roof, 1971),當年不僅橫掃奧斯卡八項提名,也讓配樂大師約翰威廉斯贏得第一座奧斯卡獎,影片透過農村家庭三個荳蔻女兒的婚姻抗爭,側寫二十世紀初期新舊思維的精彩交鋒,包括〈日昇日落〉在內多首經典曲目,更是傳唱至今。備受影迷推崇的名導克里斯多福諾蘭,當年以敘事手法絕妙透頂的《記憶拼圖》(Memento, 2000)打響了名號,很多影迷沒機會看到大銀幕放映而不斷懇求金馬奇幻影展引進。與《記憶拼圖》同年完成的《噩夢輓歌》(Requiem for a Dream, 2000),導演戴倫艾洛諾夫斯基則以驚人的影像節奏描繪人性藏於藥癮下的恐懼焦慮,奧斯卡影后艾倫鮑絲汀與兩位金獎得主傑瑞德雷托、珍妮佛康納莉的驚悚演出,亦令人不寒而慄。兩部千禧年的劃時代傑作,將一起在本屆影展相互輝映。

「經典重現」單元除了先前公佈的《七夜怪談》與《十三號星期五》,還加入了奧斯卡影帝查爾斯勞頓初執導演筒,被〈電影筆記〉選為影史第二的《獵人之夜》(The Night of the Hunter, 1955),這部電影大大影響了史柯西斯、柯恩兄弟、大衛林區等人。而大導演史蒂芬史匹柏高踞影史票房冠軍長達十年的《E.T. 外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial, 1982),則以奇妙的孩童視角,刷新科幻電影的定義,達成老少咸宜的新境。瓊瑤小說改編,林青霞、秦漢、秦祥林三大巨星唯一聯手演出,加上「帽子歌后」鳳飛飛獻唱插曲的《我是一片雲》(Cloud of Romance, 1977),也將以數位修復版本再現大銀幕,讓影迷見識「三廳電影」談情說愛的超猛威力。

2018金馬奇幻影展獨家選片指南將在3月25日舉行,並於4月1日於官網售票系統開放售票,更多詳情請上金馬影展官方網站www.goldenhorse.org.tw、金馬影展臉書粉絲專頁。

(中時)