降低失智症家庭出遊負擔　專家教你這樣做

2018年03月20日 16:42 中時 倪浩倫

我國失智症人口超過27萬人，若能透過出遊，能讓患者心情好、情緒穩定，晚上也因睡得好，進而降低照顧者的壓力，更能增加患者的社會參與而延緩病情惡化。專家指出，只要出門前替長輩拍照，替其戴、縫上愛心手鍊和布標，並邀3～5家庭同行，失智症家庭依舊能快樂出遊。

69歲的美珠姐，先生在10幾年前開始出現失智症況，記憶力衰退、糖尿病藥忘記吃、蒸魚時將醬油誤用為白醋，有次因中風就醫時，同時確診失智症，主因是是糖尿病控制不良而腦部血管出狀況。

由於先生時有情緒失控、對人亂吼、亂跑走失的情形，美珠姐在確診的前面2年，幾乎不敢帶他出門，除了自己幾乎24小時無法喘息，先生也因無法出門而「不開心」，進而情緒狀況更差；某次在接觸到台灣失智症協會後，勇敢的參與協會舉辦的出遊行程，也讓她的先生的生活大受改變。

「因為出遊，讓先生的病情獲得良好控制，也大幅減緩我照顧壓力」，美珠姐說，每次出遊，除了自己可獲得喘息，先生都會感到相當開心，情緒失控的狀況明顯減少，且出遊返家後，晚上也會一覺到天亮，讓她晚上也能一夜好眠。

台灣失智症協會理事長賴德仁說，相當鼓勵家屬帶失智症患者出遊，除了有上述的優點，透過讓患者增加走入人群的社會參與，以及到舊地遊玩、旅途中唱唱老歌的「懷念治療」，均有助延緩其病情惡化速度，更能讓家屬放鬆，達到減少對患者的「虧欠感」。

賴德仁補充，出發前，家屬應替失智者戴、縫上愛心手鍊和布標，並拍照記錄當天的穿著，若真的走失，上述舉動有助快速尋回；此外，若能數個家庭共同出遊，在上廁所時，也能讓數個家庭輪流陪著失智者，降低亂跑走失的可能性。

(中時)