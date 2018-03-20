降低失智症家庭出遊負擔　專家教你這樣做

69歲的美珠姐，不到50歲時就開始照顧失智的先生，在接觸失智症協會、並參與其舉辦的出遊活動後，大幅減緩照顧壓力。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

我國失智症人口超過27萬人，若能透過出遊，能讓患者心情好、情緒穩定，晚上也因睡得好，進而降低照顧者的壓力，更能增加患者的社會參與而延緩病情惡化。專家指出，只要出門前替長輩拍照，替其戴、縫上愛心手鍊和布標，並邀3～5家庭同行，失智症家庭依舊能快樂出遊。

69歲的美珠姐，先生在10幾年前開始出現失智症況，記憶力衰退、糖尿病藥忘記吃、蒸魚時將醬油誤用為白醋，有次因中風就醫時，同時確診失智症，主因是是糖尿病控制不良而腦部血管出狀況。

由於先生時有情緒失控、對人亂吼、亂跑走失的情形，美珠姐在確診的前面2年，幾乎不敢帶他出門，除了自己幾乎24小時無法喘息，先生也因無法出門而「不開心」，進而情緒狀況更差；某次在接觸到台灣失智症協會後，勇敢的參與協會舉辦的出遊行程，也讓她的先生的生活大受改變。

「因為出遊，讓先生的病情獲得良好控制，也大幅減緩我照顧壓力」，美珠姐說，每次出遊，除了自己可獲得喘息，先生都會感到相當開心，情緒失控的狀況明顯減少，且出遊返家後，晚上也會一覺到天亮，讓她晚上也能一夜好眠。

台灣失智症協會理事長賴德仁說，相當鼓勵家屬帶失智症患者出遊，除了有上述的優點，透過讓患者增加走入人群的社會參與，以及到舊地遊玩、旅途中唱唱老歌的「懷念治療」，均有助延緩其病情惡化速度，更能讓家屬放鬆，達到減少對患者的「虧欠感」。

賴德仁補充，出發前，家屬應替失智者戴、縫上愛心手鍊和布標，並拍照記錄當天的穿著，若真的走失，上述舉動有助快速尋回；此外，若能數個家庭共同出遊，在上廁所時，也能讓數個家庭輪流陪著失智者，降低亂跑走失的可能性。

(中時)

全球首創防癆體系 台灣防治成果… 啪啪啪！彰化北斗下起神奇冰雹

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。