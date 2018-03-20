南投縣與台中市牙醫師公會成立仁愛鄉醫療站

2018年03月20日 16:43 中時 楊樹煌

▲南投縣長林明溱巡視仁愛鄉牙科醫療站的內部設施及患者就診情形。（楊樹煌攝）

南投縣與台中市牙醫師公會經南投縣政府的規畫媒合下，今20日在仁愛鄉霧社正式成立牙科醫療站，南投縣長林明溱親臨主持揭牌儀式，未來這家全新開幕的牙科醫療站，將可提供仁愛鄉偏遠地區鄉親就近接受醫療服務，不必再勞遠奔波至埔里看牙醫，對偏鄉居民而言，確是一大福音。

林縣長在主持揭牌時特別感謝南投縣牙醫師公會與台中市牙醫師公會，願意投注心力在偏鄉的醫療服務，因南投縣幅員廣大，醫療資源缺乏，很高興看到台中市牙醫公會協助在偏遠設置醫療站，並有都市醫師願意下鄉來服務，這種仁心仁術精神，令人敬佩，未來縣府將會尋求更多的醫療資源投入。

中華民國牙醫師全國聯合會理事長謝尚廷指出，目前全國還有81個鄉鎮沒有牙醫診所，仁愛鄉是第35個完成設置的醫療站；台中市牙醫師公會理事長羅界山則表示，台中市有2所牙醫學院及3大醫學中心加持，有較充足醫師，並肯犧牲奉獻，所以他可以保證，偏鄉牙科醫療站的設備和醫師服務品質，將會跟都會區一樣。

仁愛鄉完成牙醫醫療站後，民眾可自由選擇白天或夜間看診(每周一、二、四上午9時至12時，下午1時至4時；周五下午4時30分至晚上7時30分)。

(中時)