是元介床戰王樂妍 擔心「這個」形狀明顯

2018年03月20日 16:43 中時 洪秀瑛

是元介男上女下拍床戲。（中天提供）

是元介劇中在工地上班。（中天提供）

是元介下跪求情崩潰大哭。（中天提供）

演技爆發。（中天提供）

是元介和視后王琄的對手戲。（中天提供）

是元介和王樂妍演情侶。（中天提供）

是元介（左）和沈建宏演兄弟。（中天提供）

中天綜合台將於3月31日（周六）晚間11點，推出金鐘系列電視電影《阿青，回家了》，由是元介、沈建宏、王琄以及王樂妍攜手演出，該劇改編自真人真事，講述因患有妥瑞氏症的弟弟鑄下大錯成了殺人犯，照顧他的哥哥四處奔波為他求情，兄弟情的細膩刻劃，讓《阿青，回家了》更有看頭。

劇中，是元介與同門師妹王樂妍有突破尺度的親密床戲，是元介被導演要求床戲要表現獸性的一面，因戲中扮演的「楊駿」屬於基層的勞動者，唯一的自信來自於弟弟跟女友，女友就是他宣洩的對象，床戲不能像偶像劇中純情纏綿。是元介坦言這次拍攝是出道14年以來最大尺度，也沒任何防範措施，「重點是動作，彷彿把房事動作一覽無遺的表現，過程很寫實」。

是元介透露與女生拍床戲，事前都會做好溝通，他認為自己犧牲無所謂，重點是女生一定要在很安全、不害怕的情況下拍攝才行，拍攝床戲時，劇組沒清場，王樂妍穿的是長裙，反倒是本來只要露上半身的他，應導演臨時要求脫到只剩內褲，他回想：「拍完之後覺得有點暈暈的！那天內褲很緊，只要影片截圖放大，那個形狀就很明顯！如果不小心掉出來就只能這樣了。」好在兩人搭戲默契十足，也讓床戲一次就成功。

是元介在劇中飾演哥哥「楊駿」，坦言因入戲太深難下戲，讓他最印象深刻的就是與前輩王琄下跪求情的一場戲，「為了想救弟弟，道歉下跪那一幕，讓我最崩潰，第一次哭到導演喊卡，依然沒有辦法收住情緒，哭到工作人員過來扶我，還是無法起來，覺得很可怕」。

是元介與視后王琄曾搭檔演過母子檔，兩人認識許久，再度合作，讓是元介感覺安心，他形容王琄就像是個「護身符」，因為王琄對於劇本研讀的仔細透徹，還會幫是元介找出角色中他沒想到的心理層面，讓他能更完美詮釋哥哥一角，「只要跟琄姊對戲就覺得很棒、很有收穫」。

他與沈建宏睽違12年再合作，兩人在劇中飾演悲情兄弟檔，是元介說：「前面哥哥都是以暴制暴，沒有太多情感呈現，後面完全把堅強跟剛性卸下來，只為了想救弟弟。」兩人戲拍完後如果有機會再一起演戲，希望能演搞笑劇。

(中時)