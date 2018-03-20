九二共識是鑰匙？賴清德：台灣找不到

2018年03月20日 16:45 工商 彭媁琳

行政院長賴清德下午在立法院備詢時表示，行政院、陸委會都願意創造更多機會，但如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙是九二共識，這在台灣是找不到的。

美國總統川普日前簽署台灣旅行法，鼓勵台美高層官員交流，引起大陸輿論批評，孔文吉認為，政府應想辦法解決兩岸僵局。

賴清德回應表示，兩岸應該共存共榮，行政院、陸委會也願意多創造一些機會，增加兩岸交流的彈性，如果中國把大門關起來，唯一的鑰匙是九二共識，這在台灣是找不到的。

賴清德指出，平心而論，中國經濟發展幾十年來台灣貢獻多少？但現在被解讀為對台灣有利，其實對台政策受益最多的是中國，推出31項對台政策有很多目的，有一個目的是要解決下一階段發展需求，這是事實。

賴清德強調，嚴肅面對中國對台政策，務實檢討提出對策，過去關於國安問題禁止的，維持禁止，原來就屬於交流的，沒有變嚴格。雖然對台灣影視產品的量可以增加，更重要的是要讓人有創作自由，有多少藝人到中國去，被某某人檢舉，連演唱會都要取消。

他認為，台灣最好的經濟戰略就是立足台灣、佈局全球，包括中國，幾十年來台灣惠中政策不知道有多少，豈止31項，台灣是中國最大外資來源地。台灣要壯大自己，讓企業留下來，讓台灣成為安居樂業的地方。

(工商)